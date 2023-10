Rientro in gruppo e sorpresa per Cagliari-Roma

Provino decisivo, Mourinho cerca quel miracolo sperato per portarlo almeno in panchina. Oggi si saprà la verità

Domani la Roma giocherà a Cagliari prima della sosta. Un gara da vincere a tutti i costi. E non per le voci dell’esonero di Mourinho che sono già state smentite dalla società, ma per una classifica che deve essere riabilitata dopo un avvio di stagione così e così.

Non ci sarà Pellegrini, lui dovrebbe tornare, si spera, dopo la sosta. E non ci sarà nemmeno Renato Sanches. L'unico che potrebbe recuperare almeno per la panchina secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da Il Tempo è Chris Smalling. Per lui oggi, durante la rifinitura, ci sarò un provino decisivo. Sarebbero stato fondamentale capirne di più anche da Mou, ma lo Special non parlerà in conferenza stampa.

Mourinho spera di recuperare Smalling

Smalling è reduce da un problema tendineo tra quadricipite femorale e piatto tibiale. Un problema che lo ha costretto a saltare le ultime sei gare della Roma in questo avvio di campionato. Quando ha giocato comunque si è subito capito che non stava benissimo, tant’è che è stato quello maggiormente criticato per alcune prestazioni di certo molto al di sotto di quelle che sono le sue capacità.

In ogni caso non ci sono possibilità almeno a quanto si apprende di vederlo in campo dall’inizio. Smalling al massimo potrebbe andare in panchina e giocare in caso di necessità. Ma non sappiamo nemmeno se Mourinho vorrà in qualche modo rischiarlo. Soprattutto si capire se gestirlo in base al match che verrà fuori contro la squadra di Ranieri, ultima in classifica con soli due punti conquistati fino al momento.