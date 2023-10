Altro che Mourinho, esonero UFFICIALE: dalle stelle alle stalle

Intorno all’allenatore della Roma ci sono tante voci che lo vedono lontano dalla Capitale, ma c’è un altro tecnico che ha perso il posto

La Roma ha concluso il fine settimana con una vittoria che ha permesso a Mourinho di conquistare tre punti molto importanti per la classifica di Serie A che è migliorata ancora. I giallorossi erano nella parte bassa del tabellone a causa dei risultati precedenti alle ultime gare, con Pellegrini e compagni che hanno conquistato solo cinque punti in sei partite. Un bottino povero, che aveva scatenato le polemiche di una frangia di tifosi.

Questi chiedevano ai Friedkin un intervento molto importante e deciso per dare una scossa alla stagione, che è cominciata nel peggiore dei modi. La Roma non ha mai avuto un avvio così brutto dal 1994, quando è stata introdotta la regola dei tre punti a vittoria. Anche per José Mourihno è stato l’inizio di campionato peggiore della sua carriera e si è rimboccato le maniche per migliorare e invertire la rotta intrapresa in questi giorni dalla squadra.

Per farlo, ha deciso di usare il solito metodo ovvero vincere. Dopo la sconfitta con il Genoa, che è arrivata nello scorso turno infrasettimanale, con Rui Patricio che è stato trafitto ben 4 volte, la Roma ha vinto tre partite di fila: due in Serie A e una in Europa League. Le prime due sono arrivate con Frosinone e con il Cagliari, mentre la terza contro il Servette.

Altro che Mourinho, Mendilibar esonerato dal Siviglia

A proposito di Europa League, c’è una notizia che è arrivata alle orecchie dei tifosi della Roma con alcuni che si sono lasciati scappare un sorrisetto dopo aver letto l’accaduto sullo smartphone. Questo riguarda una squadra che i giallorossi hanno affrontato in Europa League.

Si tratta del Siviglia che ha esonerato Mendilibar in seguito al pareggio per 2-2 con il Rayo Vallecano. L’annuncio ufficiale è arrivato come un fulmine a ciel sereno per il tecnico che aveva portato i biancorossi al quattordicesimo posto con soli otto punti conquistati in otto partite. La rete di En-Nesyri non è bastata per evitare l’allontanamento del tecnico che ha potuto mettere in bacheca la scorsa Europa League, giocata proprio contro la Roma.