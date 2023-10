Caos Var e romanisti scatenati sui social: Milan nel mirino

Caos Var e tifosi romanisti scatenati sul web contro il Milan. Le decisioni della classe arbitrale non vanno giù agli appassionati della Roma dopo quanto accaduto a Genova.

Negli anticipi dell’ottava giornata di Serie A il Milan ha conquistato la vetta solitaria in classifica. Decisivo per il sorpasso ai danni dell’Inter, fermata sul pari a San Siro dal Bologna, il gol di Pulisic che ha risolto la gara in casa del Genoa. La squadra guidata da Gilardino, che due turni fa ha travolto per 4-1 la Roma di Mourinho, si è resa protagonista di una buona prova al Ferraris. La rete che ha deciso la gara però è finita nel mirino della critica per le scelte di arbitro e VAR, che hanno infastidito anche i tifosi della Roma.

La rete del vantaggio rossonera continua ad essere dibattito di discussione tra tifosi ed appassionati calcistici. Prima di trovare il vantaggio Christian Pulisic sembra controllare la palla con un braccio. L’arbitro Piccinini ha poi convalidato la rete, dopo alcuni minuti di analisi al VAR. L’assistenza video non ha risolto nell’immediato la questione, segno che non ci fossero immagini evidenti circa il possibile tocco, ma la scelta non è andata giù a diversi tifosi, compresi quelli della Roma. La squadra giallorossa infatti è stata protagonista di diverse scelte del VAR che hanno remato contro quanto fatto in campo dall’undici guidato da José Mourinho, specialmente contro il Milan di Pioli.

Genoa-Milan, Var nel mirino dei tifosi: i romanisti alzano la voce sui social

Sono in tanti i tifosi romanisti ad attaccare le scelte della classe arbitrale sul social network X. C’è chi ricorda quanto accaduto in Milan-Roma del gennaio dello scorso anno. In quell’occasione venne assegnato un calcio di rigore ai rossoneri per un fallo di mano di Tammy Abraham.

C’è chi ricorda la scelta del Var in occasione della sfida di San Siro con tono polemico. Ecco di seguito una carrellata di Tweet da parte di tifosi della Roma contro le scelte della classe arbitrale, con il focus sul gol concesso a Pulisic e valso tre punti per il Milan di Pioli.

Qui invece dalle immagini c’era stata certezza del tocco (“punita l’intenzione cit”) e quindi giusto cambiare la decisione del campo https://t.co/yuceiJI6CJ pic.twitter.com/xdZGhvmRSe — Il temibile Giams ™️ -32 (@Giamssss) October 8, 2023

Milan Roma di due anni fa tocco di mano impercettibile con le unghie di Abraham su un tiro potente, subito VAR e rigore Milan. Prima partita covid della Roma ricordo Veretout gol annullato perchè la sfiora col braccio, invece ieri guarda caso non c'è immagine chiara #GenoaMilan — Leryn (@LerynRevSilver) October 8, 2023