Infortunio Dybala, Mourinho teme il peggio: l’annuncio fa tremare i tifosi

L’allenatore della Roma ha parlato dell’infortunio di Dybala durante la partita con il Cagliari finita 4-1 grazie alla doppietta di Lukaku

La Roma ha concluso al meglio il fine settimana che ha portato la vittoria all’ottava giornata di Serie A che ha permesso a Mourinho di conquistare 11 punti in totale. Dopo la partita con il Genoa dello scorso giovedì sono arrivate tre vittorie di fila, contando anche quella in Europa League contro il Servette, che ha incassato il poker come il Cagliari. Ad abbattere gli isolani ci ha pensato Romelu Lukaku che ha messo la firma sulla partita con una doppietta importante, dimostrando il grande stato di forma.

Oltre al belga è andato in gol anche Houssem Aouar che si è inserito bene tra i difensori cagliaritani dopo aver ricevuto il bel passaggio di Spinazzola, che ha fatto filtrare un bel pallone con un tocco morbido al limite dell’area. L’ex Lione ha controllato il pallone spalle alla porta per poi calciare a rete trafiggendo Scuffet. Oltre a lui, infine, anche Andrea Belotti ha messo la sua impronta alla gara segnando la rete del 3-0 dopo aver gestito il pallone al limite dell’area.

Il gioco di gambe del numero 11 a confuso i difensori avversai che non sono riusciti a intervenire, permettendo all’ex Torino di calciare a rete. L’unica nota negativa della partita non è tanto il gol incassato sul dischetto del rigore da parte di Nandez, che ha calciato forte e centrale senza scegliere un lato.

Infortunio Dybala, Mourinho pessimista: “Aspettiamo gli esami”

Ciò che ha fatto saltare i tifosi giallorossi sul seggiolino dello stadio è stato l’infortunio di Paulo Dybala, che è stato colpito forte all’altezza del ginocchio da un avversario. Dopo quel contrato, l’argentino è rimasto a terra trattenendo a stento le lacrime e costringendo José al cambio.

Nel post partita, l’allenatore ha parlato ai microfoni di Dazn confermando la sua preoccupazione: “Non c’è ottimismo, io mi fido sempre molto dei giocatori. Quando lui non è ottimista io non lo sono. Ovviamente dobbiamo aspettare domani o dopo domani i risultati degli esami, ma mi fido della sua esperienza. Conosce il suo corpo e lui non è ottimista“.