Oggi non si gioca, il comunicato UFFICIALE del club

Si accende una nuova polemica nel calcio italiano in queste ore. La decisione di annullare la gara non è piaciuta al club, che ha alzato la voce con un comunicato ufficiale.

Oggi si chiude l’ottavo turno della Serie A, prima della sosta nazionali, con la Roma che scenderà in campo in trasferta a Cagliari. La squadra giallorossa è a caccia di continuità di risultati fuori dalle mura dello stadio Olimpico, fin qui in campionato sono arrivate due sconfitte ed un pareggio per i giallorossi. Nel frattempo dilaga la polemica in Lega Pro, dopo la decisione di annullare una gara che coinvolgeva la prima in classifica. Ecco il comunicato ufficiale del club, che tuona contro la scelta delle autorità in merito alla gara che non verrà disputata oggi.

La Roma di José Mourinho torna in campo in casa del Cagliari dell’ex Ranieri. La squadra giallorossa è chiamata a curare il mal di trasferta, tornando a conquistare tre punti fondamentali per tentare di risalire la china in classifica. A proposito di trasferte, è stata annullata dai vertici federali e rinviata di 48 ore in seguito ad un sopralluogo effettuato nell’impianto sportivo la gara esterna della Juve Stabia. La squadra gialloblù, prima in classifica nel girone C della Lega Pro, sarebbe dovuta scendere in campo questo pomeriggio, alle ore 18:30, in casa del Brindisi. In seguito al sopralluogo effettuato dalla Commissione di Pubblico Spettacolo presso lo stadio ‘Fanuzzi’, le autorità sportive hanno deciso di posticipare la gara.

Lega Pro, rinviata Brindisi-Juve Stabia: il comunicato UFFICIALE dei campani

Decisione che non va giù al club stabiese, che con una nota ufficiale ha sottolineato come la scelta non sia stata concordata con il club coinvolto. I gialloblù occupano la prima posizione del girone C, ancora imbattuti e con un solo punto di vantaggio sul Benevento secondo in classifica.

La Juve Stabia tuona contro la decisione di rinviare la gara, prevista in prima battuta nella giornata di oggi, a martedì pomeriggio. Ecco il comunicato ufficiale della squadra campana, che sottolinea come la scelta non sia stata concordata.

Sul sito degli stabiesi si legge: “La S.S. Juve Stabia, in relazione al comunicato 36/div del 6 ottobre 2023, con il quale la Lega Pro, a modifica del comunicato 16/div del 14 settembre 2023, dispone spostamento della gara Brindisi-Juve Stabia dalla data 08/10 a quella del 10/10. Si evidenzia che mai è stato prestato alcun consenso a tale spostamento e si precisa, altresì, che non è mai stato emesso alcun documento ufficiale in tal senso da parte della società S.S. Juve Stabia. Tale provvedimento è stato adottato di autorità da parte della Lega Pro.“