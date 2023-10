Blitz in Brasile e colpo basso Inter: sfida alla Roma

L’allenatore dell’Inter ha deciso di sfidare la Roma per quanto riguarda un colpo in vista del prossimo calciomercato

Il calciomercato non dorme mai, con la Roma che si muove sempre per mettere le mani sui migliori talenti che il panorama può offrire. Tiago Pinto questa estate è stato protagonista di una campagna acquisti molto avvincente, fatta di colpi a basso costo, ma anche di grandi nomi. Dei nuovi arrivi, i due che hanno avuto senza ombra di dubbio più impatto sono Houssem Aouar e Romelu Lukaku, arrivati in due momenti più che distanti.

Il primo, infatti, è approdato nella Capitale a pochi giorni dalla fine di giugno con il calciomercato che ancora non era aperto, mentre il belga è approdato a Roma a pochi giorni dalla sua chiusura. Nel mezzo, un mare di nomi e di situazioni che hanno visto la squadra prendere la forma che ha adesso, con tanti calciatori che sono stati a un passo dal vestire la maglia giallorossa. Un o di questi è stato Duvan Zapata, che sembrava ormai essere destinato a vestire questa maglia.

Per migliorare l’attacco oltre all’ex Chelsea è arrivato anche Sardar Azmoun, mentre a centrocampo sono stati presi in aggiunta all’ex Lione anche Leandro Paredes e Renato Sanches. Per la fascia destra Pinto ha preso in prestito Rasmus Kristensen, mentre per migliorare la situazione nel reparto arretrato sono arrivati Evan Ndicka e Diego Llorente.

Calciomercato Roma, testa a testa per il brasiliano: c’è anche il Liverpool

La difesa però sembra essere in difficoltà in questi ultimi giorni a causa dei tanti infortuni che hanno colpito i centrali giallorossi. Per sopperire alla loro assenza, Mourinho è stato costretto a schierare davanti a Rui Patricio Bryan Cristante, che era tornato a fare l’incursore.

Per avere una situazione migliore in quello che per Mourinho è il reparto più importante, Tiago Pinto si è mosso e ha dato mandato anche agli scout di volare per il brasile. Come riporta Calciomercatonews.com, nel mirino del general manager portoghese c’è Luca Beraldo, difensore centrale brasiliano del Sao Paolo che fino ad ora ha giocato 38 partite in tutte le competizioni. Il suo talento non è passato inosservato perché anche Inter e Liverpool stanno pensando a lui.