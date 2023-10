Calendario Roma stravolto, UFFICIALE: le nuove date

Cambia ufficialmente il calendario della Roma. La Lega ha recentemente comunicato le tante variazioni decise in vista delle prossime gare, ecco le nuove date della squadra giallorossa.

La Roma di José Mourinho è riuscita ad infrangere il tabù delle vittorie in trasferta in Serie A. Ieri pomeriggio la squadra guidata dallo Special One ha trovato la prima vittoria esterna nel campionato italiano in questa stagione, arrivando alla seconda sosta per le nazionali con tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, arrivate dopo la brutta sconfitta subita in casa del Genoa. Mentre nuovi infortuni tornano a tormentare il tecnico portoghese, che dovrà fare a meno anche di Paulo Dybala nelle prossime settimane, la Lega Serie A stravolge i calendari delle competizioni nazionali.

La Roma tornerà in campo il 22 ottobre, allo stadio Olimpico contro il Monza. La sfida interna alla squadra brianzola sarà la prima gara di un mini ciclo decisivo in vista del cammino stagionale della squadra giallorossa. José Mourinho nutre speranze di recuperare diverse pedine dall’infermeria, come Renato Sanches, Diego Llorente e Chris Smalling. In attesa di tornare in campo, dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali, è ufficiale la modifica del calendario della Coppa Italia. Modifiche della Lega nei turni che vedranno protagoniste le prime otto classificate della Serie A della scorsa stagione.

Ufficiale Coppa Italia, calendario stravolto anche per la Roma: ecco le nuove date

Lo slittamento della Supercoppa italiana che era in programma dal 4 all’8 gennaio, fa cambiare anche parzialmente il calendario della Coppa Italia. la Supercoppa si disputerà alla fine del mese, ed oltre al calendario di Serie A cambiano anche le date della competizione nazionale.

La Roma scenderà in campo a partire dagli ottavi di finale. Turno che si giocherà a partire da mercoledì 6 dicembre, poi mercoledì 20 dicembre 2023 e mercoledì 3 gennaio 2024, anziché il 10 gennaio e il 17 gennaio. Tutto dipende dallo slittamento della Supercoppa Italiana, che per la prima volta avrà la formula delle Final Four. Ci sono state modifiche anche per le gare di Serie A della ventunesima giornata.