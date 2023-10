De Laurentiis ha perso la pazienza: l’esonero diventa doppio. Incredibile quello che potrebbe succedere nelle prossime ore

Incredibile ma vero. Sì, il Napoli secondo quanto riportato da Sky Sport starebbe pensando all’esonero di Rudi Garcia dopo la sconfitta di ieri in casa contro la Fiorentina. La seconda stagionale per gli azzurri campioni d’Italia che potrebbero cambiare il proprio allenatore proprio durante la sosta.

De Laurentiis ha perso la pazienza, via Garcia

Nella giornata di oggi ci sarebbe stato un incontro tra le parti. “Presenti, oltre all’allenatore azzurro anche gli stati generali del Napoli. Sono ore importanti di riflessione in casa azzurra: Aurelio De Laurentiis dovrà prendere una decisione. Proprio lui aveva voluto fortemente l’exdopo l’addio di Luciano” si legge sul sito di Gianluca Di Marzio. Una situazione caldissima non solo per quelli che sono i risultati raggiunti fino al momento ma anche per quello che è un rapporto non idilliaco, almeno all’apparenza, tra il tecnico francese e il gruppo.

Sono stati diversi infatti i problemi durante queste giornate. Con diversi giocatori che nel momento in cui sono stati sostituiti hanno fatto vedere di non essere proprio d’accordo. Il caso clamoroso è stato quello di Osimhen dopo la sostituzione di Bologna e, l’attaccante nigeriano, anche ieri è stato richiamato in panchina quando il Napoli era sotto 2-1. Una scelta che a molti è parsa poco logica.