L’esonero “annunciato” è imminente: il ritorno di De Rossi

Dopo la sconfitta di ieri c’è stato il summit tra proprietà e dirigenza del club di Serie A che ha deciso di prendere De Rossi

Il fine settimana si è concluso con alcuni verdetti in Serie A, che ha visto la classifica cambiare ancora in questa prima parte di campionato. Le big stanno lottando per mantenere la zona alta della classifica, con la Roma che arriva da dietro dopo le vittorie su Frosinone e Cagliari, con quest’ultima conquistata proprio ieri sera all’Unipol Domus. Contro i rossoblù Lukaku e compagni non si sono fatti pregare e hanno calato il poker.

Combinazione vincente per José Mourinho che ha conquistato la posta in palio grazie ai suoi assi, più importante di tutti Romelu che vale doppio visti i primi due gol siglati con la maglia giallorossa. Oltre al belga, hanno messo la firma sulla partita Andrea Belotti e Houssem Aouar, con il primo che ha segnato dopo una bella serpentina. Il secondo, invece, ha ricevuto il bel passaggio da Spinazzola che lo ha servito con un tocco morbido al limite dell’area.

La bella vittoria giallorossa ha placato almeno momentaneamente tutte le voci sull’addio di José, che era finito al centro delle critiche a causa dei recenti risultati. Mentre la Roma si gode il successo, ci sono squad5e che invece devono far ei conti con la sconfitta come il Napoli.

Serie A, incontro con la dirigenza per l’esonero

Restando in Campania, anche la Salernitana ha perso incassando il 3-0 netto con il Monza. I brianzoli hanno vinto grazie alle reti di Colpani, Vignato e Pessina su calcio di rigore, con Paulo Sousa che è stato messo in discussione visto il momento di scarso rendimento della squadra.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo la partita è andato in scena un confronto tra De Sanctis e Iervolino per parlare della situazione attuale della squadra. L’esonero di Sousa dovrebbe arrivare in giornata o al massimo nei prossimi giorni con la ripresa è stata fissata per mercoledì. Per sostituire l’ex Fiorentina i nomi sono diversi, ma il primo della lista è quello di Daniele De Rossi, in cerca di riscatto dopo la parentesi alla Spal. Dopo di lui sul podio ci sono Filippo Inzaghi, reduce dal fallimento della Reggina, e Giampaolo.