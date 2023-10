Firma UFFICIALE: Pinto è saltato

Nuovo direttore tecnico e data fissata, arriva l’annuncio UFFICIALE che spiega tutto. Anche la Roma ‘coinvolta’, ecco tutti gli aggiornamenti.

Le questioni in grado di generare nobili attenzioni in casa giallorossa nel corso di queste ultime settimane sono stati certamente non pochi, alla luce delle difficoltà incontrate dalla squadra di Mourinho e, soprattutto, delle consequenziali e recentissime voci relative ad un possibile addio ad interim dello Special One. Quest’ultimo, dopo la convincente e meritata vittoria di Cagliari, si è definito ignaro circa gli scenari che erano stati ricostruiti nel weekend e che non poca preoccupazione e discussione avevano generato nella Capitale.

La gara contro Ranieri, come si ricorderà, è stata presentata come possibile crocevia per il futuro del portoghese, secondo una ricostruzione che, al di là dei mancati commenti di Mourinho, era già stata smentita dallo stesso club nella giornata di sabato. Al di là di suggestioni e ipotesi, comunque, la squadra ha confermato tutta la propria vicinanza e supporto al tecnico, vincendo in modo rotondo e sereno contro Nandez e colleghi, in un match che sottintendeva non poche insidie e che assumeva una certa valenza anche ai fini dell’ormai necessaria e fondamentale risalita in classifica.

Comunicato UFFICIALE Tottenham, scelto il direttore tecnico: ‘coinvolta’ anche la Roma

Dopo le tre vittorie di fila contro Frosinone, Servette e, appunto, Cagliari, la squadra dovrà ripartire dopo la sosta da una serie di impegni a dir poco centrali ai fini delle future evoluzioni in campo italiano ed europeo. La posizione della squadra rispetto a Mourinho e dell’allenatore rispetto al club parrebbero essere state disambiguate in queste ultime settimane. A meritare attenzioni, però, sono gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Premier.

Seppur, forse, solamente di traverso, questi potrebbero comunque avere ingerenze in casa Roma: ci riferiamo al recente comunicato ufficiale del Tottenham, relativo all’annuncio del nuovo direttore tecnico, Johan Lange, che ricoprirà tale posizione nell’organigramma Spurs a partire dal prossimo primo novembre.

Dopo un percorso triennale all’Aston Villa, il danese avrà un ruolo a dir poco importante in quel di Londra, dove tra le figura dirigenziali si era considerata anche l’ipotesi Tiago Pinto nel corso della precedente estate, contraddistinta dal necessario sollevamento dall’incarico di Fabio Paratici. Da ricordare, inoltre, che proprio tra le fila del Tottenham lo stesso Pinto potrebbe considerare uno scenario di mercato di cui si è scritto di recente, quello di Eric Dier.

