Il Bayern cala il poker: Pinto a mani vuote

Calciomercato Roma, le manovre invernali del Bayern Monaco complicano i piani di Tiago Pinto in casa giallorossa. I bavaresi calano il poker a gennaio: ecco tutti i dettagli.

Tra poche ore la Roma di José Mourinho tornerà in campo, per sfidare in trasferta il Cagliari di Claudio Ranieri. La squadra giallorossa è chiamata alla vittoria, che fuori dallo stadio Olimpico in Serie A non è ancora arrivata in questa stagione. In questa prima fase stagionale la squadra allenata da José Mourinho ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, che hanno costretto lo Special One a mescolare le carte in campo, con un focus sul pacchetto difensivo. Uno degli obiettivi accostati ai giallorossi in difesa, nella sessione invernale di calciomercato, sembra finito però anche nel mirino del Bayern Monaco.

La situazione infortunati non fa dormire sonni tranquilli a José Mourinho in casa Roma. Il tecnico portoghese ha perso nuovamente Lorenzo Pellegrini, che dopo aver trovato la rete in Europa League contro il Servette, ha alzato bandiera bianca per l’ennesimo guaio muscolare in questo avvio di stagione. Per quel che riguarda la difesa la coperta è ancora più corta, dato che oltre a Marash Kumbulla sono ancora ai box Diego Llorente e Chris Smalling. Ecco perchè le sirene di calciomercato hanno portato la squadra giallorossa a guardare per l’ennesima volta in Premier League, ma la concorrenza è in aumento e comprende anche un gigante della Bundesliga come il Bayern Monaco.

Calciomercato Roma, poker Bayern Monaco in difesa: nel mirino anche Dier

La squadra bavarese è a caccia di rinforzi difensivi nella finestra invernale di calciomercato. Dopo il mancato tesseramento di Jerome Boateng gli addetti ai lavori evidenziano come nel mirino dei tedeschi ci siano quattro difensori, tra cui spicca Eric Dier, in uscita dal Tottenham.

Il difensore classe ’94, impiegabile anche in mediana, potrebbe lasciare gli Spurs a gennaio considerato il contratto in scadenza. La Roma è stata accostata al calciatore inglese, che non sta trovando spazio in campo in casa Tottenham. Ma, secondo quanto evidenzia il sito della Bild in Germania, il ventinovenne è finito nel mirino del Bayern a gennaio. Oltre al britannico i tedeschi continuano a monitorare Kalulu dal Milan, insieme a Chalobah dal Chelsea e lo svincolato Mustafi.