Infortunio Dybala, ginocchio ko: oggi esami e tempi di recupero

Ieri sera all’Unipol Domus si è tenuta l’ottava giornata di Serie A, con la Roma che ha sfidato il Cagliari, con Dybala sostituito per infortunio

La settimana per la Roma e per i suoi tifosi comincia nel migliore dei modi, dopo una bella vittoria per 3-1 contro il Cagliari di Claudio Ranieri. I giallorossi sono riusciti a imporsi all’Unipol Domus grazi alla prima doppietta con questa maglia di Romelu Lukaku, che ha infilato due volte Scuffet, trafitto anche da Aouar e da Belotti. L’algerino ha ricevuto un bell’assist morbido da Spinazzola, mentre l’attaccante ha smarcato i difensori avversari con un gioco veloce di gambe.

Il poker rifilato ai rossoblù è di sicuro molto importante e dimostra la crescita dei giocatori di José Mourinho, che finalmente si sono scrollati di dosso la pesantezza della preparazione e hanno ritrovato freschezza e leggerezza. Questo ha permesso un miglior gioco e una dinamicità diversa rispetto a quella vista in campo nelle prime giornate, in cui i giocatori sembravano compassati e ancora troppo pesanti sulle gambe.

Il gol subito da Rui Patricio, poi, non è stato neanche un errore difensivo, ma è arrivato su calcio di rigore assegnato per un braccio largo in area di Bryan Cristante. Dal dischetto si è presentato Nandez che ha calciato forte e centrale, senza lasciare scampo al numero uno della Roma.

Infortunio Dybala, un mese di stop ma c’è il pericolo legamenti

La vera nota negativa della serata è stato l’infortunio di Paulo Dybala che al 37′ del primo tempo è stato colpito duro da Prati al limite dell’area. La botta è arrivata nell’area del ginocchio sinistro della Joya che ha lasciato il campo zoppicante, ma tra smorfie di dolore.

Per adesso si ignora quanto dovrà stare fuori, ma come riporta la Gazzetta dello Sport, le previsioni non sono rosee. Oggi il giocatore svolgerà gli esami strumentali per cercare di capire la reale situazione dell’articolazione e l’entità dell’infortunio. In caso i legamenti non siano stati colpiti, Paulo rischia di stare fuori da 45 a 60 giorni. In caso, invece, ci sia una lesione legamentosa i tempi di recupero si raddoppierebbero. ciò che è certo è che lo stop minimo dell’argentino sarà circa un mese.