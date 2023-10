Infortunio Pellegrini, lesione UFFICIALE: i tempi di recupero

Infortunio Lorenzo Pellegrini e nuova tegola ufficiale per la Roma. C’è lesione per il numero 7 giallorosso: ecco i tempi di recupero del capitano.

La Roma è arrivata alla seconda sosta nazionali della stagione con una convincente vittoria esterna. La squadra giallorossa si è imposta per 4-1 in casa del Cagliari di Claudio Ranieri. Dopo la pausa l’undici guidato da José Mourinho tornerà in campo contro il Monza, prima di una serie delicata di sfide da non fallire per i giallorossi. Roma che deve fare nuovamente i conti anche con le tegole che piovono dall’infermeria, dopo Paulo Dybala arriva la conferma ufficiale della lesione ai flessori in cui è incappato Lorenzo Pellegrini.

Il capitano giallorosso ha alzato bandiera bianca durante la sfida interna contro il Servette. Dopo aver realizzato la rete del 3-o sulla squadra elvetica il numero 7 ha accusato un nuovo guaio muscolare. E gli esami clinici a cui si è sottoposto il centrocampista giallorosso, ben sostituito da Aouar nella vittoria in casa del Cagliari, hanno confermato la lesione ai flessori per il capitano della Roma. Non è la prima volta che il centrocampista accusa problemi del genere in quella zona muscolare, ed ora José Mourinho deve fare i conti con una nuova assenza in vista delle prossime gare.

Infortunio Pellegrini, diagnosi ufficiale: confermata la lesione ai flessori

Non solo Paulo Dybala tiene in ansia lo Special One. Lorenzo Pellegrini ha riportato una lesione muscolare ai flessori della coscia destra. Il centrocampo della Roma perde il suo numero 7 per diverse settimane, in attesa di ritrovare in gruppo il portoghese Renato Sanches.

Lorenzo Pellegrini potrebbe star fuori almeno 4 settimane, fissando il ritorno per la quarta giornata di Europa League contro lo Slavia Praga. José Mourinho dovrà dunque fare a meno del numero 7 nelle prossime gare della Roma, con le scelte a centrocampo che rischiano di essere sempre più obbligate per lo Special One nella zona nevralgica del campo.