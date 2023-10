Roma incerottata, non solo Dybala: quando rientrano gli altri

Roma incerottata: non solo Dybala si è fermato ieri ma sono diversi i giallorossi feri ai box. Ecco quando rientrano gli altri

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Paulo Dybala hanno fatto tirare un sospiro di sollievo al mondo della Roma. L’infortunio è importante ma non gravissimo, e Dybala potrebbe tornare a disposizione il mese prossimo nella gara contro la Lazio. Un derby per il quale è iniziato il conto alla rovescia anche se, nel mezzo, ci sono altre partite da affrontare.

Purtroppo quello dell’argentino non è il primo infortunio di questa stagione, e andiamo a vedere come e quando gli altri che al momento sono ai box potrebbero rientrare in gruppo e quindi a disposizione di Mourinho. Che spera di averli al più presto ma senza dubbio con qualcuno ci vorrà più tempo rispetto agli altri. Ma entriamo nel dettaglio della situazione.

Roma incerottata, i tempi di recupero

Allora: di Dybala abbiamo detto. L’altro stop importante è quello di Lorenzo Pellegrini. Anche lui dovrebbe essere disponibile almeno per il derby visto che serviranno da questo momento almeno tre settimane per essere proprio in forma con il momento negativo alle spalle. Insomma, non dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro il Monza di Palladino che è in programma al rientro dopo la sosta per le nazionali.

Cosa che invece potrebbe toccare a due degenti di lungo corso, visto che di partite ne hanno già saltate parecchie: e parliamo di Smalling e di Renato Sanches, che in queste due settimane lavoreranno a Trigoria con l’obiettivo di essere pronti per il prossimo 22 ottobre, quando la Serie A tornerà a giocare. A gennaio poi dovrebbe essere il turno di Kumbulla. E con l’inizio del nuovo anno, includendo anche il mese di febbraio, pure Tammy Abraham dovrebbe essere ok dopo il gravissimo problema al ginocchio. Insomma, per vedere a disposizione tutta la rosa della Roma serve ancora un poco di tempo.