Addio Mourinho, Conte subito in Serie A

Uno dei nomi più caldi per prendere il posto di Mourinho è quello dell’allenatore salentini, rimasto libero dopo la recente avventura

L’inizio di stagione della Roma è stato dei peggiori sin dall’inizio dell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, ovvero dal 1994. I punti conquistati per adesso sono undici in otto partite e Mourinho è riuscito a rialzare la testa dopo aver perso delle partite più che abbordabili, come quella con Genoa e Hellas Verona. La sconfitta con i rossoblù è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso delle polemiche, viste le modalità in cui è arrivata.

Gli uomini di Gilardino hanno vinto 4-1, con il solo Cristante che ha cercato di opporsi a Retegui e Gudmundsson che hanno messo a ferro e fuoco la difesa romanista. Soprattutto l’islandese ha dimostrato di avere un grande passo rispetto ai giocatori giallorossi, che sono stati dribblati dal calciatore genoano con molta facilità. Le serpentine sono la punta di diamante dell’attaccante dei liguri, che si è messo in mostra nel campionato proprio per questa abilità.

Dopo aver incassato il poker, la frangia più estremista di tifosi ha criticato il tecnico e l’atteggiamento della squadra, che manca di gioco e di brillantezza. Per questo ha chiesto a gran voce l’esonero del portoghese, dando vita alla protesta sui social a suon di hashtag e post contro lo Special One.

Addio Mourinho, anche il Napoli vuole Conte

Mente l’altra parte dei tifosi mostrava solidarietà al tecnico portoghese, dall’altra parte hanno cominciato ad addensarsi nuvoloni e dubbi che hanno portato a fare una riflessione sul futuro dell’allenatore di Setubal, con diversi nomi che si sono affiancati alla sua panchina.

Quello più importante e di peso è senza ombra di dubbio quello di Antonio Conte, che sarebbe il migliore per prendere il posto di José sia per caratura, sia per carattere. Come riporta il Corriere dello Sport, però, non c’è solo la Roma sulle tracce del tecnico di Lecce, ma un altro club di Serie A ha intenzione di prenderlo. Si tratta del Napoli, che sta pensando di esonerare Rudi Garcia. Il rapporto con la squadra è piuttosto freddo, così come con l’ambiente che sta vedendo il club campione d’Italia a -7 dal primo posto. I nomi per succedere al francese sono diversi, ma su tutti spicca quello di Conte che piace molto a De Laurentiis, ma per la firma c’è bisogno di alcune condizioni.