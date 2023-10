Calciomercato Roma, occasione d’oro a gennaio: pagano pure lo stipendio

Un obiettivo di calciomercato della Roma è sempre di più verso la cessione, con il club disposto a tutto pur di liberarsene

La prima parte di stagione è passata con la Roma che è riuscita a migliorare la propria posizione in classifica. I giallorossi hanno vinto due partite di fila in Serie A dopo la sconfitta con il Genoa, che aveva scatenato le polemiche dei tifosi visti i 4 gol incassati da una neopromossa. Nessuno si aspettava un risultato del genere, tantomeno José Mourinho sul cui futuro hanno cominciato ad addensarsi nuvole e dubbi.

Sono state tante le voci sul futuro dello Special One, che ha ribadito più volte in conferenza stampa di voler rimanere alla guida del club giallorosso e di avere un contratto in scadenza fino al 30 giugno 2024 e di volerlo onorare. Una presa di posizione che è stata ribadita anche in campo con due vittorie in Serie A contro Frosinone e Cagliari, che hanno portato in totale sei gol fatti e uno subito. A queste due, poi, va aggiunto anche il successo in Europa League, che ha consegnato il primo posto nel girone insieme allo Slavia Praga, prossimo avversario.

L’inizio di stagione non è stato dei migliori per diverse problematiche, di cui prima su tutte la preparazione che è rimasta sulle gambe dei giocatori per diverse settimane appesantendoli. Oltre a quello, poi, il gran numero di infortuni che ha decimato la squadra ha avuto di sicuro un ruolo importante.

Calciomercato Roma, il Manchester è pronto a scaricare Sancho

Queste prime partite hanno dimostrato diverse lacune, con Tiago Pinto che si è mobilitato sin da subito per cercare di andarle a colmare. L’emergenza difensiva è di sicuro una questione tra le mura di Trigoria, così come anche la tenuta dei centrocampisti che hanno anche un peso offensivo.

Due di questi sono Pellegrini e Renato Sanches, che hanno dimostrato di poter essere molto utili alla manovra, soprattutto il secondo che con i suoi inserimenti ha castigato l’Empoli. Riuscire a rinforzare la trequarti potrebbe essere una grande mossa per i giallorossi che possono sfruttare la situazione di un giocatore che Fichajes.net aveva accostato alla Roma. Si tratta di Jadon Sancho, in totale rottura con il Manchester United. Secondo il Daily Mail, il club è pronto a scaricare il giocatore a gennaio e ha intenzione di pagare il suo stipendio da 300.000 sterline a settimana, ovvero un circa 1 milione e 400 mila al mese. Una mossa per agevolare la sua partenza, visto che il suo malumore sta contagiando anche altri membri dello spogliatoio.