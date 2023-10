Dalla Juve alla Roma: accordo globale

Calciomercato, la Juventus segue le orme della Roma con l’alleanza segreta in Inghilterra. Oltre ai bianconeri anche diversi club di Premier League stringono il patto in ottica futura.

Le manovre di calciomercato della Roma fanno da apripista ad altri club blasonati, compresa la Juventus in Serie A. Oltre alla squadra bianconera seguono l’esempio del club giallorosso due giganti della Premier League, come il Liverpool ed il Manchester City di Guardiola, oltre all’Aston Villa. Tutti questi club hanno stretto un’alleanza in Inghilterra che può portare a risultati immediati in vista della finestra invernale di calciomercato.

Nello scorso mese di maggio Tiago Pinto era volato in Inghilterra per stringere un patto di mercato con l’Hull City. Il dirigente portoghese venne immortalato in una stretta di mano con il vicepresidente del club inglese, che partecipa alla Championship in questa stagione. L’accordo prevede una partnership di mercato che coinvolga giovani calciatori da mandare in prestito al club arancionero. Nonostante in estate non ci siano stati movimenti ufficiali tra Roma e Hull City, il vicepresidente del club inglese Tan Kesler, ha rilanciato l’asse con la squadra giallorossa e non solo. Ecco le parole del dirigente del club britannico: “(Con la Roma) Non siamo riusciti a prendere alcuni dei loro giocatori in un mercato in rapida evoluzione, ma siamo ancora in contatto. Li incontreremo per i futuri possibili giocatori.”

Calciomercato, la Juve e la Premier come la Roma: alleanza con l’Hull City

La stessa alleanza il club britannico l’ha chiusa con la Juventus, sui bianconeri Kesler rilancia: “Andremo ancora a incontrare la Juventus perché ha dei giocatori molto interessanti.” Inoltre l’Hull City ha chiuso l’accordo anche con il Liverpool, il Manchester City e l’Aston Villa.

A riportare le parole del numero due del club inglese è il sito Yorkshirepost.co.uk, che ricorda come la Roma in estate venne segnalata sulle tracce del difensore Jacob Greaves. Il vicepresidente della squadra britannica ha rilanciato pubblicamente l’alleanza con la squadra giallorossa, oltre a svelare i nuovi accordi con gli altri grandi club. Si attendono novità a partire dalla finestra di calciomercato invernale.