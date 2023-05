Stretta di mano con Pinto e Juve bruciata: accordo in Inghilterra

Tiago Pinto lavora senza sosta alla costruzione della Roma del futuro. Il dirigente portoghese ha avuto un incontro che apre all’accordo in Inghilterra: bruciata la Juve

Tra una settimana la Roma di José Mourinho è attesa da un appuntamento storico. La squadra giallorossa giocherà la Finale di Europa League a Budapest, contro gli spagnoli del Siviglia. In attesa della gara che vale tutta la stagione, Tiago Pinto continua a lavorare al futuro della squadra giallorossa. Il dirigente ex Benfica sta cercando di anticipare la concorrenza per chiudere nuovi colpi a parametro zero per la Roma, e spunta un incontro a sorpresa con un club inglese.

Sono settimane caldissime per Tiago Pinto in casa Roma. Il dirigente giallorosso in vista della sessione di calciomercato estivo è molto attivo nella caccia ai rinforzi a parametro zero. A centrocampo sembra ormai chiuso il colpo Houssem Aouar, che lascerà il Lione in scadenza di contratto. In difesa la pista più calda porta a guardare a Evan Ndicka, in scadenza dall’Eintracht Francoforte, ma il club tedesco non sembra aver intenzione di mollare la presa per il rinnovo. Sul fronte delle uscite c’è da segnalare il possibile ritorno al Milan per Stephan El Shaarawy, ancora in scadenza di contratto in casa giallorossa. Ma Pinto si muove anche in altre direzioni e due giorni fa ha incontrato il vicepresidente dell’Hull City, club inglese di Championship.

Pinto incontra il vicepresidente dell’Hull City: accordo con la Roma in Inghilterra

I due sono stati fotografati durante un incontro prima della sfida tra Roma e Salernitana. Nel mirino c’è una partnership tra i due club, che potrebbe vedere un accordo per collaborare nei settori giovanili. Le accademie delle due squadre potrebbero intrecciarsi, e tanti giovani del vivaio giallorosso potrebbero provare l’esperienza del calcio inglese.

Le due società starebbero cercando un accordo anche per un’amichevole estiva. Inoltre, secondo quanto evidenziato dal sito Hulldailymail.co.uk, nei mesi scorsi il club della Serie B inglese aveva contattato anche la Juventus. La stretta di mano con Pinto, immortalata dal media britannico, spalanca la porta all’accordo tra Roma e Hull City, una nuova sorpresa in vista del futuro in casa giallorossa targata Tiago Pinto.