Antonio Conte ha deciso il suo futuro: annuncio UFFICIALE

I due club di Serie A sono sulle tracce di Conte che è ancora libero e non sta allenando nessuna squadra dopo l’esperienza al Tottenham

La Roma in questo periodo viaggia sulle ali dell’entusiasmo, con una parte dei tifosi che sostiene in tutto e per tutto la società, la squadra e l’allenatore. José Mourinho, dopo un inizio zoppicante, è riuscito a riprendersi gran parte del suo popolo che lo ha sempre sostenuto nel bene e nel male. L’inizio di stagione ha messo a dura prova questo sentimento che, però, si è dimostrato molto forte anche grazie alle ultime vittorie.

I successi i Serie A hanno permesso alla Roma di migliorare la propria posizione i classifica che si era fatta piuttosto negativa, con la zona retrocessione alle spalle. Anche se siamo solo a un quinto di campionato, i primi mugugni hanno cominciato a serpeggiare tra i sampietrini della città, con i Friedkin che sembravano aver preso in considerazione l’idea di mandare via il tecnico per cominciare a pensare alla prossima annata senza di lui.

I nomi che hanno orbitato intorno alla società sono diversi, anche se il magnate americano vorrebbe mantenere alta l’asticella per puntare sempre in alto e continuare con questo progetto virtuoso di miglioramento. Il primo indiziato e quello che sembra essere il favorito anche della frangia di tifosi più scontenti è una vecchia conoscenza della Serie A.

Conte svela il futuro: “Voglio stare fermo e godermi la famiglia”

Si tratta di Antonio Conte che è rimasto libero dall’ultima avventura sulla parentesi sulla panchina del Tottenham Hotspurs dopo l’avventura all’Inter. Con i nerazzurri ha vinto il campionato, mentre con il club inglese non è riuscito a ripetersi uscendo di scena dopo un anno e mezzo.

Nelle ultime settimane sulle sue tracce si è inserito anche il Napoli che sta cercando il sostituto di Garcia, che non sta facendo brillare la squadra. Per dare una risposta a tutte queste voci ci ha pensato proprio Antonio Conte che oggi ha svelato il suo futuro tramite una stories Instagram. Sul suo profilo ufficiale ha scritto: “Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di stare fermo e godermi la Famiglia“.