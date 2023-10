Calciomercato Roma, rottura totale e cessione a gennaio: lo porta Lukaku

L’attaccante della Roma potrebbe aiutare Pinto in un colpo di calciomercato, con il calciatore che vuole la cessione a gennaio

La pausa delle nazionali arriva nel momento migliore per la Roma che è in emergenza in diverse zone del campo, ma soprattutto in difesa. Le tante assenze nel reparto arretrato hanno costretto Mourinho a rivedere la formazione e a optare per qualche cambio drastico, come l’abbassamento di Bryan Cristante in mezzo agli unici due difensori rimasti. Il numero 4, infatti, sta giocando in mezzo a Mancini e Ndicka.

La strategia dell’ex Atalanta ha fatto sì di creare un buco in mezzo al campo dove mancano Renato Sanches e Pellegrini. Il primo ha subito un infortunio alla coscia dopo la partita con l’Empoli, in cui era riuscito ad andare a segno con un bell’inserimento in area alle spalle dei difensori toscani. Il suo sprazzo di talento ha fatto ben sperare i tifosi, ma lo stop ha subito portato tutti con i piedi a terra e con la mente alle parole (scherzose) dello Special One.

Anche Lorenzo Pellegrini ha subito un infortunio muscolare che lo ha fermato nella gara con il Servette in Europa League. gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia che lo costringeranno a stare fuori un mese con Mourinho che spera di riaverlo in tempo per il 9 novembre.

Calciomercato Roma, Tielemans chiede la cessione a gennaio

La situazione in mezzo al campo non è delle migliori e un intervento di Tiago Pinto per migliorare la situazione non è da escludere. Il general manager potrebbe sfruttare l’evoluzione di una situazione che gioca proprio al caso della Roma, con un obiettivo del passato che sembra pronto a liberarsi,

Si tratta di Youri Tielemans, centrocampista belga dell’Aston villa che si è liberato in estate al Leicester a parametro zero. Proprio l’ex Anderlecht, come riporta Football Insider, vorrebbe lasciare la squadra di Birmingham già a gennaio a causa del rapporto mai sbocciato con Emery. Il tecnico, infatti, preferisce partire dall’inizio con Douglas Luiz e Boubacar Kamara, con Tielemans che non è mai partito titolare in Premier League.

Per questo ha confessato alla sua cerchia ristretta di amici di voler lasciare la società a gennaio, con Pinto che potrebbe tornare forte su di lui. Per dare una mano al general manager potrebbe scendere in campo Romelu Lukaku, compagno di nazionale del centrocampista ed ex Anderlecht, anche se i due hanno sempre giocato in categorie diverse.