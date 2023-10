Conte subito in panchina: cifre clamorose

Antonio Conte sembra pronto a tornare subito in panchina. Durante la sosta nazionali può avvenire il ribaltone tecnico a sorpresa in Serie A. E girano delle cifre clamorose

Il ribaltone in panchina sembra dietro l’angolo in Serie A, con Antonio Conte pronto a tornare protagonista nel campionato italiano. Il tecnico pugliese, dopo il burrascoso addio dal Tottenham lo scorso anno, è ancora senza panchina in questa stagione. Ed iniziano a circolare cifre clamorose intorno al ritorno immediato dell’ex Juventus, dal 2021 lontano dalla Serie A dopo l’addio all’Inter.

La Serie A sembra pronta a riabbracciare Antonio Conte in panchina, tutto può cambiare durante questa sosta per le nazionali. Il tecnico pugliese venne accostato anche alla guida tecnica della Roma, ma gli ultimi risultati sul campo sembrano aver riportato il sereno nella società giallorossa. La stessa cosa non si può dire per Rudi Garcia in casa Napoli, l’ultima sconfitta dei partenopei, in casa per 1-3 contro la Fiorentina, ha aperto nuove crepe intorno al futuro dell’ex allenatore della Roma. Lo stesso Antonio Conte ha frenato le voci con le dichiarazioni di ieri, ma gli indizi in ‘quota’ sembrano avvicinarlo sempre più alla stretta di mano decisiva con Aurelio De Laurentiis.

Conte al posto di Rudi Garcia al Napoli: le quote dei bookmakers sono clamorose

Il tecnico francese è sempre più in bilico e tanti indizi lasciano pensare ad un esonero imminente per Rudi Garcia. Secondo gli addetti ai lavori l’erede dell’ex giallorosso è stato indicato in Antonio Conte. E la quota per il ritorno del tecnico pugliese in Serie A, a sorpresa sulla panchina del Napoli, è decisamente bassa.

Il Napoli sembra pronto a voltare pagina in panchina dopo pochi mesi dall’annuncio di Rudi Garcia. Il francese ha raccolto la pesante eredità di Luciano Spalletti, che dopo la conquista dello Scudetto ha salutato i partenopei prima di prendere il posto di Roberto Mancini come commissario tecnico dell’Italia. Secondo Sisal l’approdo di Conte al Napoli è quotato a 2.50, e rappresenta la quota più bassa in caso di addio al francese. Segue l’opzione Tudor, quotata a 4, chiude il podio Galtier, la cui quota è fissata a 6.