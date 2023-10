La svolta è definitiva: hanno scelto Conte

Il futuro di Antonio Conte resta la principale variabile di questi primi giorni del mese di ottobre: ecco cosa sta succedendo.

Con la sosta delle Nazionali a costituire una cerniera importante per i match ufficiali dei vari club, a tenere banco in queste ore è il toto allenatori. Non sono pochi i rumours e le indiscrezioni legati al futuro dei tecnici di diverse squadre di Serie A che stanno calamitando l’attenzione mediatica.

Prescindendo almeno per un momento dalla situazione in casa Roma – la vittoria contro il Cagliari ha contribuito a spegnere almeno per il momento a spegnere le voci sul possibile esonero di Mourinho – da monitorare la situazione in casa Napoli. Il KO casalingo patito contro la Fiorentina potrebbe rappresentare un autentico punto di non ritorno per la panchina di Rudi Garcia. Aurelio De Laurentiis, che nelle scorse ore non ha affatto fugato i dubbi sull’ex tecnico del Lille, potrebbe decidere di esonerare il tecnico francese.

Il Napoli ha sciolto le riserve: all in su Antonio Conte

Sono ore di riflessioni in casa Napoli. O meglio, è giunto il momento dell’attesa. Già perché, secondo quanto riferito da calciomercato.it, De Laurentiis avrebbe già sciolto le riserve, decidendo di virare proprio su Antonio Conte. La svolta è definitiva e gli Azzurri stanno ‘lavorando ai fianchi’ per convincere l’ex allenatore del Tottenham a sposare il progetto partenepeo.

Intervistato nel corso della sfida andato in scena tra le leggende della Juventus, Conte ha dichiarato come la sua priorità sia ora quella di prendersi del tempo da dedicare alla sua famiglia. Allo stesso modo, ha aggiunto che “nel percorso possono succedere tantissime cose”.

La situazione potrebbe portare a sviluppi importanti a stretto giro di posta o risolversi in una bolla di sapone. Sta di fatto, ed è questa la vera notizia, che il Napoli ha definitivamente sciolto le riserve. L’unico vero profilo che il presidente De Laurentiis ha individuato come tale da configurare un ribaltone immediato sulla panchina del Napoli è quello di Antonio Conte. L’accordo totale tra le parti ancora non c’è, a differenza del desiderio espresso dai Campioni d’Italia uscenti di fare tutto il possibile per provare a prendere Conte. Staremo a vedere cosa succederà.