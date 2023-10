“Mourinho-Roma, non è ancora finita”: doppia firma

Calciomercato Roma, rinforzo dalla Premier e doppia firma: “con Mourinho non è ancora stata scritta la parola fine”.

La posizione del tecnico è stata certamente oggetto di attenzioni e discussioni nel corso del recente periodo, alla luce delle difficoltà incontrate e palesate dalla squadra sul terreno di gioco e che, soprattutto dopo la trasferta di Genova, avevano alzato diversi interrogativi anche intorno al futuro dello Special One, contrattualmente legato al club fino a fine giugno 2024. La posizione del portoghese, come emerso alla vigilia della sfida con il Frosinone, è stata però più che solida e chiara, lasciando intendere la sua fermezza circa la volontà di onorare il contratto fino alla fine.

La stessa risposta della squadra a Cagliari, così come l’atteggiamento mediatico di Mourinho rispetto a chi gli chiedeva relativamente agli scenari descritti lo scorso fine settimana circa possibili addii in corso e contatti societari con figure terze, ha lasciato intendere come in casa Roma ci sia ancora volontà di proseguire con lo Special One in panchina. Questo, almeno dal punto di vista dello stesso tecnico e di giocatori che, al netto delle difficoltà, continuano a vedere in lui, proprio come gran parte della piazza, una soluzione al problema e non un elemento in sé e per sé di natura problematica.

Calciomercato Roma, Dier a gennaio e rinnovo Bove: annuncio e indizio su Mourinho

Cosa sarà della Roma e del suo allenatore a fine anno, poi, è ancora presto per dirlo. In quel di Trigoria c’è infatti consapevolezza di dover continuare a lavorare al fine di recuperare il terreno perduto e ben onorare un percorso europeo che ha fin qui visto Lukaku e colleghi ottenere un bottino totale rispetto ai sei punti messi a disposizione dalle sfide con Sheriff e Servette.

Fondamentale seguire su questa falsariga e continuare a lavorare al fine di migliorare e crescere, proprio come fatto in queste sfide post-Genova. Come ogni anno, poi, eventuali ingerenze circa il cammino della squadra e le ambizioni della società potrebbero essere rappresentate o modificate anche dalle scelte nel mercato di gennaio, dalle quali potrebbero arrivare indicazioni importanti.

Questo, almeno, stando a quanto riferito da Daniele Longo che, oltre a ribadire gli interessi della Roma per Eric Dier del Tottenham, ha legato questi ultimi al futuro di Mourinho, oltre che al sempre più vicino rinnovo di Bove con il club. A seguire le parole del giornalista a tal proposito.

“Il club vuole rinforzare la rosa con elementi di grande esperienza. L’ultimo nome è quello di Errc Dier che gode di grande fiducia da parte di Mourinho e non dovrebbe rinnovare con il Tottenham. La trattativa che sta per nascere per il difensore inglese lascia presagire che Mourinho ha ancora voce in capitolo in vista della prossima stagione e chissà che ciò non possa sottintendere la sua conferma o l’andare avanti in questa storia di amore con la Roma”.

“C’è anche un discorso relativo a Bove, valorizzato e lanciato proprio da Mourinho, e che rinnoverà il contratto fino al 2027 con ingaggio quintuplicato. Quindi tra José Mourinho e la Roma, probabilmente, non è stata ancora scritta la parole fine“.