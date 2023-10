Rossoneri rifiutati: destinazione già scelta

Calciomercato Roma, il due di picche rifilato alla squadra rossonera è un nuovo assist a Tiago Pinto. Il portoghese può chiudere il colpaccio in inverno, ma occhio alla concorrenza.

La Roma di José Mourinho è arrivata alla pausa della nazionali con tre vittorie consecutive. Tra campionato ed Europa League la squadra giallorossa si è scrollata di dosso la brutta prestazione offerta contro il Genoa, che al Marassi si impose per 4-1 sull’undici guidato da José Mourinho. Ora le ultime vittorie danno fiducia alla piazza in vista della ripartenza stagionale e durante la sosta si approfondiscono diversi scenari di calciomercato invernale per Tiago Pinto.

Il portoghese ex Benfica è il responsabile del calciomercato della Roma. Ad inizio settembre il manager giallorosso ha svolto la consueta conferenza stampa di fine mercato, in questo caso con riferimento alla sessione estiva. Tra i tanti temi toccati non è sfuggito il riferimento a Marcos Leonardo, attaccante brasiliano in forza al Santos ed accostato a più riprese ai giallorossi. Lo stesso Tiago Pinto ha ammesso pubblicamente come l’attaccante classe 2003, che continua a segnare a raffica con la maglia del Peixe, sia ancora un obiettivo della Roma in vista della sessione di calciomercato invernale. Ed ora un nuovo via libera per la firma in giallorosso arriva direttamente dal Sud America.

Colpo Marcos Leonardo, rifiutati i rossoneri del Flamengo: vuole l’Europa

Lo staff del calciatore ha smentito di un possibile passaggio di Marcos Leonardo al Flamengo. Il giovane attaccante vuole lasciare il Santos solo per fare il grande salto in Europa. I rossoneri brasiliani devo quindi mollare la presa sul talento del Santos, pronto a sbarcare nel vecchio continente già a partire da gennaio.

Ma la concorrenza non manca per la Roma, sia in Premier League che in Spagna ci sono stati accostamenti continui all’attaccante verde oro. Di sicuro Tiago Pinto può stare sicuro che non ci saranno interferenze in Brasile per piazzare il colpo in attacco. A rivelare la volontà del calciatore di sbarcare in Europa è stato lo stesso entourage dell’attaccante, come riferito dal Sud America dal sito ‘Diariodopeixe.co.br’.