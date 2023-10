Calciomercato Roma, il difensore si offre: “Sono pronto”

Uno degli obiettivi di calciomercato della Roma in vista di gennaio ha scelto dove andrà a giocare nei prossimi mesi di carriera

L’emergenza continua nella Roma, con i tifosi e José Mourinho che sperano di sentire gli allarmi di Trigoria placarsi dopo settimane di campane a tutto spiano. In queste settimane la rosa a disposizione del portoghese è a corto di personale visto che i titolari sono in malattia. L’infermeria del centro sportivo Fulvio Bernardini è colma di giocatori, soprattutto quelli che sono centrali nelle strategie dello Special One.

Una situazione non facile da gestire, ma che l’allenatore giallorosso ha affrontato al meglio ricorrendo alla duttilità di Bryan Cristante, che ancora una volta si è dimostrato un vero e proprio pilastro della squadra. Anche se qualcuno non vuole ammetterlo, il gioco dell’ex Milan in campo è fondamentale per le trame di gioco, con le sue verticalizzazioni che permettono di superare la prima linea di pressione degli avversari.

In questi mesi, poi, è tornato a essere letale grazie ai suoi inserimenti in area, con Paredes che gli copriva le spalle e gli permetteva di salire. Usare il passato è d’obbligo perché il numero 4 è stato arretrato da José a difensore centrale, come faceva con Fonseca, viste le necessità difensive.

Calciomercato Roma, Boateng: “Il mio futuro è fuori dalla Bundesliga”

Gli infortuni di Chris Smalling, Diego Llorente e Marash Kumbulla, infatti, hanno costretto Cristante a tornare a dirigere il gioco davanti a Rui Patricio. Per migliorare la situazione nel reparto arretrato, però, può scendere in campo Tiago Pinto che può sfruttare una situazione di calciomercato.

La Roma, infatti, avrebbe messo gli occhi su Jerome Boateng che ha intenzione di liberarsi dal Bayern Monaco. Il difensore tedesco, infatti, non sta giocando molto con il club bavarese e per questo motivo ha deciso di andarsene quanto prima. L’ex Manchester City ha parlato alla Bild in un’intervista in cui ha svelato il suo futuro: “Voglio andare all’estero. Mi sento bene e ho un’energia incredibile che voglio mostrare ancora una volta a tutti“.