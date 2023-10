Mourinho vola a Londra: è pronto a dire sì

Mourinho ha deciso di volare nella città inglese nel fine settimana in seguito alla vittoria contro il Cagliari dell’ultima giornata di Serie A

La Roma sta aspettando di tornare in campo contro il Monza nel fine settimana dopo aver vinto con il Cagliari nell’ottava giornata di Serie A. I brianzoli arrivano allo Stadio Olimpico domenica alle 12.30 per la prossima gara di campionato in cui i giallorossi sono chiamati alla vittoria. altri tre punti permetterebbero di migliorare la posizione in classifica che all’inizio della stagione non era delle migliori.

Dopo otto partite, infatti, sono in totale gli undici i punti conquistati dalla Roma che ha vinto nelle ultime due gare di campionato e nell’ultimo incontro con il Servette. In vista delle prossime gare Mourinho si sta preparando con il grosso della squadra che non è partita per le rispettive nazionali che si sono riunite in questa seconda pausa.

Lo Special One spera di recuperare gli infortunati in vista della prossima giornata che rappresenta una grande occasione per continuare a risalire la china. Nel mentre, però, riuscire a trovare la tranquillità mentale è fondamentale per riportare la squadra ad alti livelli per combattere per gli obiettivi finali. La Roma, infatti, ha nel mirino il quarto posto che significa qualificazione in Champions League, che permetterebbe di incassare il premio qualificazione che farebbe respirare il bilancio.

Mourinho vola a Londra: nessun appuntamento coi Friedkin

Non solo i calciatori, però, devono ritrovare la tranquillità giusta per affrontare al meglio le prossime partite. Anche l’allenatore ha bisogno di staccare la spina e ritrovarsi nei sui luoghi di comfort, di cui uno è l’Inghilterra. Qui, infatti, Mourinho ha passato gran parte della sua vita.

Come riporta LaRoma24, l’allenatore ha deciso di partire per Londra dove passerà tre giorni. Qui si riunirà alla sua famiglia che è rimasta nel Regno Unito. Questo viaggio, però, non è causato da un incontro con la proprietà della Roma con cui ancora non ha parlato del rinnovo del contratto. Il tecnico, però, rimane a disposizione di Dan Friedkin per discutere di un prolungamento di un anno in vista della prossima annata.