Addio Roma, futuro a Londra e contatti avviati

Calciomercato Roma, uno degli obiettivi di Pinto è finito nel mirino di un altro club che ha intenzione di prenderlo tra pochi mesi

La Roma ai sta preparando per il ritorno in campo in vista del Monza, che arriva allo Stadio Olimpico il 22 ottobre alle 12.30. I brianzoli saranno la nona avversaria dei giallorossi che sono in emergenza totale in molti reparti, visti i tanti infortuni che hanno colpito la squadra nei giorni scorsi. Il reparto arretrato è quello più colpito dai malanni, con Smalling e Llorente che sono fermi ai box a causa di fastidi muscolari.

Ai due si unisce anche il lungo degente Kumbulla, che ha subito un infortunio al ginocchio a inizio maggio. Stesso problema anche per Tammy Abraham, che si è sottoposto a un intervento chirurgico per sanare la rottura del legamento crociato, rotto durante l’ultima giornata di campionato della scorsa stagione. Contro lo Spezia, infatti, l’attaccante ha cercato di prendere un pallone alto, ma nel ricadere ha caricato l’articolazione sinistra di tutto il peso, provocando la rottura del legamento.

Anche il centrocampo non se la passa meglio, con Pellegrini e Renato Sanches infortunati, a cui si aggiunge la decisione di Mourinho di abbassare Cristante in mezzo a Mancini e Ndicka. Il numero 4 aveva mostrato segnali di crescita con le sue incursioni, ma si è dovuto sacrificare ancora per la squadra.

Calciomercato Roma, il West Ham vuole De Gea: contatti avviati

Trovare una soluzione è fondamentale, con Tiago Pinto che si sta muovendo sul mercato non solo per far fronte all’emergenza. Migliorare la rosa nei reparti che sembrano più carenti è fondamentale per andare avanti e raggiungere gli obiettivi fissati a inizio stagione.

Uno di quelli che sembra in difficoltà è la porta, dove manca la solidità che ha da sempre caratterizzato tutte le squadre di Mourinho. Rui Patricio, infatti, ha subito ben 12 gol in otto giornate, quasi un terzo della scorsa annata. Proprio il portoghese è visto come il responsabile di questa situazione e i tifosi chiedono a gran voce un sostituto.

Il calciomercato viene in aiuto della Roma perché a luglio si è liberato a zero David De Gea, portiere spagnolo ex Manchester United che José conosce bene. Come riporta Fichajes.net, però sulle sue tracce c’è anche il West Ham che ha già avviato i contatti con i rappresentanti del giocatore. Il club londinese rischia di perdere entrambi i portieri a fine anno e vuole tutelarsi con un profilo di livello.