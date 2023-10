Caos scommesse a Coverciano, Spalletti convoca un romanista

Il caos scommesse ha scosso il centro sportivo dell’Italia da dove è tornato Nicolò Zaniolo che ha lasciato posto a un giallorosso

In questi giorni il mondo del calcio è stato scosso dallo scandalo delle scommesse che ha travolto in pieno la Juventus. I bianconeri non hanno un momento di riposo in questi ultimi anni dopo le inchieste per le plusvalenze fittizie e le manovre stipendi, se ne unisce un’altra al filone. Dopo la questione Pogba, risultato positivo al testosterone, ora Fagioli è stato ascoltato dalla Procura di Torino per delle scommesse su siti illegali.

In questo vortice sono entrati anche Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, che hanno sorpreso tutti a Coverciano con la Polizia che si è presentata al centro sportivo vicino Firenze. I due giocatori di Aston Villa e Newcastle sono stati ascoltati sui fatti e nei prossimi giorni avverrà la loro deposizione davanti ai rispettivi legali.

Un fulmine a ciel sereno nel ritiro della Nazionale che si stava preparando per andare a Bari, dove affronterà Malta domani alle 20.45 per le qualificazioni all’Europeo. In estate, infatti, torna la competizione della Uefa, con l’Italia che è detentrice del titolo dopo la bella prestazione del 2020. La mancata qualificazione al Mondiale è stato un duro colpo che nessuno si aspettava, tantomeno la Federazione che solo quest’anno ha deciso di separarsi da Mancini.

Caos scommesse, Spalletti convoca El Shaarawy

Al suo posto dentro Spalletti, che ha “combattuto” con il Napoli per poter guidare la Nazionale vista la pretesa di rispettare l’anno sabatico. Aurelio De Laurentiis, infatti, non ha gradito la decisione del tecnico di Certaldo di prendere questo incarico e ha dato battaglia legale.

Intanto, Luciano è alle prese con l’emergenza azzurra data dal caos scommesse. Tonali e Zaniolo sono stati rispediti ai rispettivi club per cercare soprattutto di proteggerli da inutili polemiche aggiuntive. Per sostituire l’ex numero 22 della Roma, come conferma il Corriere dello Sport, il tecnico toscano ha deciso di chiamare Stephan El Shaarawy che stamattina è partito per raggiungere Firenze. L’attaccante giallorosso si unirà al gruppo che partirà oggi per la Puglia.