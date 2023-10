Erede Rui Patricio, sorpresa Roma: doppio esame in Europa

Calciomercato Roma, caccia aperta all’erede di Rui Patricio. La squadra giallorossa prepara la mossa a sorpresa con la soluzione interna: doppio esame fissato.

Il complicato avvio della stagione della Roma ha visto Rui Patricio protagonista in negativo. L’estremo difensore portoghese, arrivato al suo ultimo anno di contratto con i giallorossi, si è reso protagonista di diversi errori nelle prime uscite stagionali. Prestazioni che hanno aperto nuove riflessioni sul futuro del portiere in casa giallorossa, l’ex Wolverhampton non dovrebbe rinnovare, ma c’è una promozione a sorpresa in vista, con il doppio appuntamento europeo che può decidere tutto.

Quest’anno José Mourinho ha scelto la via dell’alternanza in porta tra campionato ed Europa League. In Serie A è Rui Patricio a difendere i pali della squadra giallorossa, mentre in Europa è stata data continuità a Mile Svilar. Il portiere belga, naturalizzato serbo, è arrivato a parametro zero a Trigoria la scorsa estate dal Benfica. Lo scorso anno ha difeso la porta giallorossa in 4 occasioni, venendo utilizzato nella parte finale della stagione in campionato per preservare Rui Patricio in vista della finale di Europa League. Competizione che lo ha visto quest’anno partire titolare in entrambe le gare, e non sono mancati buoni segnali lanciati dal classe ’99.

Svilar erede Rui Patricio, l’ex Benfica scala le gerarchie: decisiva l’Europa League

Ora, secondo quanto scrive ‘Il Romanista’, Mile Svilar verrà rilanciato da José Mourinho anche in vista della doppia e decisiva sfida allo Slavia Praga. Le gare contro la squadra ceca saranno decisive per il primato del girone, posizione che farebbe evitare ai giallorossi lo spareggio con le retrocesse dalla Champions League nella competizione.

Doppio esame che può decidere anche le sorti del futuro in porta della Roma. Come sottolinea il quotidiano infatti non è escluso che Mile Svilar raccolga l’eredità del portoghese tra i pali della Roma nel futuro. In attesa della sfida europea che può decidere il suo futuro la squadra giallorossa potrebbe avere già in casa l’erede di Rui Patricio in vista della prossima stagione.