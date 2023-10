Il lungo addio di Lukaku: la Juve, il Milan e il matrimonio saltato

Lukaku è approdato alla Roma in questa finestra di calciomercato, ma prima aveva tanti altri club sulle sue tracce per prenderlo

Il colpo migliore dell’estate si è dimostrato anche il più efficace. Romelu Lukaku è stato preso negli ultimi giorni di calciomercato da Tiago Pinto che ha portato anche Lina Souloukou e Dan Friedkin a Londra per le trattative. Il presidente della Roma ha giocato un ruolo importante nella trattativa grazie al suo rapporto con Tedd Boehly, numero uno del Chelsea, con cui è stato trovato l’accordo per il prestito a circa 6 milioni.

Una cifra molto bassa per l’attaccante belga che ha dimostrato di essere il grande giocatore che tutti già sapevano, con i suoi gol in giallorosso. Fino ad ora in Serie A sono stati 5 i centri dell’ex Inter che ha avuto subito un grande impatto sulla squadra. In Europa League, invece, sono state due le reti in altrettante partite che hanno permesso al club di raggiungere quota 6 punti nel Girone, con la prossima gara che è la più importante.

Nel calendario, infatti, c’è lo scontro diretto con lo Slavia Praga che ha lo stesso bottino della Roma nella competizione targata Uefa e vuole mantenere il primato nel Gruppo. La trattativa per portare Romelu nella Capitale è stata piuttosto spettacolare visti i tanti club che hanno cercato di prenderlo nel finale di calciomercato.

Lukaku, prima della finale doppio colloquio con Milan e Juventus

All’inizio, infatti, l’Inter aveva intenzione di prendere il classe 1993, ma poi ha deciso di abbandonare la pista in seguito alla notizia dei rapporti sottobanco tra Lukaku e la Juventus per un accordo last minute. Vista la mancata cessione di Vlahovic, però, i bianconeri non hanno potuto prenderlo.

Dopo un timido accostamento del Tottenham, la Roma ha fatto sul serio dimostrando la voglia di prendere il calciatore e portarlo nella Capitale. A svelare un retroscena sugli ultimi mesi con la maglia dell’Inter, piuttosto burrascosi, ci ha pensato la Gazzetta dello Sport che ha parlato di un’insofferenza verso Inzaghi. L’alternanza con Dzeko ha portato il rapporto a incrinarsi e per questo motivo il belga parlava già con due club prima del suo addio: uno era la Juventus e l’altro il Milan. I rapporti con i tecnico hanno rovinato anche quelli con la squadra, con Romelu che ha saltato il matrimonio di Dimarco, suo grande amico.