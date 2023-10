Nuova chiamata a Pinto, salta la firma con la Roma

Il general manager giallorosso ha incassato la volontà del giocatore, obiettivo di calciomercato, di giocare nella Roma nei prossimi mesi

Un messaggio per Tiago Pinto e un assist per Mourinho. In questi giorni a Trigoria i giallorossi si stanno allenando in vista della prossima giornata di Serie A, nonostante lo stop per le nazionali con l’Italia che ha vissuto il brutto episodio con Tonali e Zaniolo. La Procura di Torino e le forze dell’ordine di Firenze hanno voluto incontrare i due a causa delle dichiarazioni di Fabrizio Corona che li vede implicati nello scandalo di calcioscommesse che ha travolto la Juventus su tutte.

Mentre le rappresentative si preparano per scendere in campo, Mourinho è volato a Londra per incontrare la famiglia e intanto incassa un assist da non sottovalutare. Nella casella email di Pinto, infatti, è arrivato il messaggio di un giocatore che ha deciso di proporsi ai giallorossi vista l’evoluzione, o meglio involuzione, della sua carriera. Il calciatore in questione non sarebbe neanche sgradito visto che permetterebbe a José di far fronte all’emergenza.

Lo Special One, infatti, è alle prese con un’infermeria iena di calciatori e i reparti decimati dalle assenze e dagli infortuni. A centrocampo la situazione non è delle migliori, così come in difesa, dove mancano due titolari come Chris Smalling e Diego Llorente. I due hanno lasciato un buco non indifferente nel reparto arretrato che ha messo in difficoltà la squadra.

Calciomercato Roma, Boateng si offre a Pinto

Per rimediare a questo problema, Mourinho ha abbassato Bryan Cristante nella a tre in mezzo a Mancini e Ndicka, cresciuto giocoforza sia sul piano fisico che delle prestazioni. Nelle ultime settimane, però, si è sbloccato un possibile colpo di calciomercato.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Jerome Boateng si è offerto a Tiago Pinto, vista la sua recente separazione dal Bayern Monaco. Il difensore tedesco è alla ricerca di una nuova avventura e approdare in giallorosso sarebbe perfetto per lui e per Mourinho, che troverebbe un calciatore di fama internazionale per il suo reparto. La Roma, però, non ha mai preso in considerazione l’ex Manchester City a causa dell’età, del contratto e della forma fisica.