Scandalo scommesse, Corona fa un altro nome: “Gioca nella Roma”

Caos scommesse, si può allargare a macchia d’olio l’inchiesta partita dal caso Fagioli. Dopo aver annunciato i nomi di Tonali e Zaniolo, Fabrizio Corona anticipa il quarto calciatore coinvolto.

Il calcio italiano è stato investito, durante la seconda sosta per le nazionali della stagione, dallo scandalo scommesse. L’inchiesta ha coinvolto in prima battuta Nicolò Fagioli, con il centrocampista della Juventus finito nel mirino della Procura di Torino. Dopo il giovane bianconero è stata la volta di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Anche in questo caso Fabrizio Corona aveva anticipato sui suoi canali il coinvolgimento dei due ex Serie A, che hanno abbandonato nelle scorse ore il ritiro della Nazionale di Spalletti.

Sta svolgendo un ruolo a protagonista a sorpresa Fabrizio Corona nello scandalo scommesse che ha investito il calcio italiano. Diversi calciatori sono finiti nel mirino degli investigatori per aver scommesso su piattaforme illecite. E l’ex re dei paparazzi aveva anticipato tutti circa il possibile coinvolgimento di Nicolò Fagioli, sul suo canale Telegram, Fabrizio Corona aveva parlato della tendenza ludopatica del calciatore già in estate. Ieri poi lo stesso volto televisivo aveva annunciato il coinvolgimento di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Entrambi i calciatori, non più in Serie A, hanno lasciato il ritiro dell’Italia dopo esser stati ascoltati dalle forze dell’ordine. Ed ora Corona rilancia, c’è il quarto nome in arrivo.

Scandalo scommesse, Corona anticipa il quarto nome: “Gioca nella Roma”

Fabrizio Corona promette di scatenare un vero e proprio terremoto nella vicenda delle scommesse nel calcio italiano. Fra poche ore l’ex fotografo dei vip svelerà il quarto nome coinvolto, aggiungendo che si tratta di un calciatore che milita nella Roma.

L’ora x dovrebbe scattare alle 14, per ammissione dello stesso Fabrizio Corona si tratterrebbe di un calciatore che gioca con la Roma. Dopo un ex giallorosso, come Nicolò Zaniolo, un calciatore attualmente in rosa finisce nel mirino dell’ex paparazzo. C’è attesa intorno al quarto nome svelato, il tam tam sul web è già partito tra tifosi ed appassionati calcistici.