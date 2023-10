Calciomercato Roma, ha detto sì a Mourinho: clausola ridicola

L’allenatore della Roma ha incassato la volontà del giocatore di vestire la maglia giallorossa nella prossima finestra di calciomercato

La Roma continua la sua ricerca dei giocatori adatti per migliorare la rosa che in questa prima parte di stagione ha dimostrato di avere qualche lacuna. Quelle più importanti non sono a centrocampo, bensì in difesa dove mancano i titolari da diverse giornate. Chris Smalling, infatti, si è fermato dopo la partita con il Milan di inizio settembre. L’inglese non era in condizione fisica e a causa di un fastidio ai tendini è rimasto ai box.

Un’assenza non da poco visto che l’ex Manchester United ha dimostrato di essere una colonna portante della rosa giallorossa e di tutta la Serie A. Le sue prestazioni, infatti, hanno permesso alla Roma di avere una delle migliori difese di tutto il campionato, cosa che invece in questa stagione non è avvenuta. I gol incassati da Pellegrini e compagni sono parecchi in questa stagione e hanno portato il club all’11 posto in classifica.

Al di là delle assenze, che comunque stanno rendendo difficile il cammino della Roma e di Mourinho verso il quarto posto, proprio la forma fisica dei giocatori è sembrata mancare. Alcuni di questi come Evan Ndicka, poi, hanno fatto venire qualche dubbio ai tifosi della Roma, con l’ex Eintracht che sta lavorando e migliorando piano piano.

Calciomercato Roma, Dier vuole i giallorossi: colpo low cost

L’altro grande assente è Diego Llorente che si è messo in luce nella scorsa stagione con delle buone prestazioni. Anche in questa annata la sua condizione non sembrava delle migliori ma in mezzo alla difesa ha saputo difendere bene la porta giallorossa nonostante le assenze.

Per cercare di recuperare, Tiago Pinto si è guardato intorno per individuare i migliori talenti disponibili sul mercato. Il suo sguardo si è fermato su Eric Dier, vecchia conoscenza di Mourinho che lo ha allenato al Tottenham. Il difensore fino ad ora non ha giocato un minuto in Premier League ed è vicino a lasciare la squadra. Come riporta Tuttosport, il calciatore gradirebbe vestire la maglia giallorossa già a gennaio, con gli Spurs che accetterebbero anche un piccolo indennizzo per lasciarlo partire, visto il contratto in scadenza. Questo potrebbe essere inserito come un bonus per la qualificazione nelle coppe o una percentuale sulla futura rivendita.