Ha stregato Mourinho: colpo in Serie A

Calciomercato Roma, riflettori accesi su un calciatore in vetrina in Serie A. Il fattore Mourinho però non sembra bastare per il colpo: verdetto e futuro in Premier League

La Roma è arrivata alla sosta delle nazionali con tre vittorie consecutive, tra campionato ed Europa League. Nell’ultima gara prima della seconda pausa della stagione, la squadra guidata da José Mourinho ha ritrovato anche la vittoria in trasferta, la prima di questa nuova stagione in Serie A. I giallorossi hanno superato per 4-1 il Cagliari di Ranieri, un passo in avanti netto rispetto alla trasferta nefasta in casa del Genoa.

In casa del Grifone i giallorossi sono stati demoliti dalla squadra guidata da Gilardino, che è riuscita ad imporsi per 4-1. La sfida del Marassi aveva aperto importanti crepe in casa giallorossa, risanate dopo le ultime tre gare vittoriose dell’undici guidato dal tecnico portoghese. E proprio José Mourinho, secondo quanto rimbalza dalla Romania, avrebbe messo gli occhi su uno dei difensori in vetrina in casa Genoa. Si tratta dell’ex Juventus, Radu Dragusin, che si sta distinguendo con ottime prestazioni con la maglia rossoblù. Non è un mistero che la coperta nel settore difensivo sia troppo corta in casa giallorossa e non è da escludere un colpo in entrata a gennaio.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Dragusin: l’ex attaccante lo spedisce in Premier League

Il classe 2002, intoccabile per Gilardino e nel giro della nazionale rumena, sta sfornando prestazioni sempre più convincenti in questa stagione. Prestazioni che sono balzate all’occhio anche del tecnico della Roma, ma dalla patria del difensore sembrano avere le idee piuttosto chiare circa il futuro dell’ex Juve.

Secondo quanto annunciato dall’ex attaccante rumeno, Florin Raducioiu, la carriera del difensore del Genoa dovrebbe avere un continuo in Premier League. L’ex calciatore, che ha militato anche nel Milan tra le altre squadre, non ha alcun dubbio nel declinare la pista Roma. Ecco le parole dell’ex attaccante, riportate dal sito Orangesport.ro : “La Roma non mi sembra una grande squadra e se tutto andasse bene meriterebbe una squadra più grande della Roma, una squadra come il Chelsea, il Manchester United.“