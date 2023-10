Scommesse, nuova autodenuncia dopo Fagioli: squalifica più lunga

Scommesse, il centrocampista della Juventus dovrebbe ricevere una pena minore, mentre la Federazione vuole fare sul serio

Il caos scommesse non accenna a far placare le polemiche e anzi, in questi giorni il dibattito sta entrando nel vivo con tutti gli appassionati che stanno esprimendo la loro sull’accaduto. Fabrizio Corona ha sorpreso tutti con le sue rivelazioni sui nuovi talenti del calcio italiano, giocatori di 22 anni o poco più che si sono scoperti accaniti scommettitori. Il primo ad essere stato nel mirino dell’ex fotografo è stato Nicolò Fagioli.

Il centrocampista della Juventus è stato indicato mesi fa come giocatore d’azzardo che avrebbe scommesso anche sul calcio. Il classe 2001 ha ammesso le sue colpe, decidendo di collaborare con la procura di Torino e quella federale. Una decisione che gli permetterebbe di vedere la sua pena diminuita della metà, come stabiliscono le regole, così come potrebbe ricevere uno sconto. Questo arriverebbe grazie ai dettagli forniti alle autorità che aiuterebbero le indagini.

Intanto la cerchia dei calciatori coinvolti in questa bufera si è allargata tirando in ballo anche Nicolò Zaniolo e Nicola Zalewski. Il secondo è tranquillo e ha ammesso di non aver scommesso, mente il primo ha ammesso di aver giocato d’azzardo, ma solo con black jack o poker online. Ciò che viene contestato all’ex Roma è l’utilizzo di piattaforme illegali.

Scommesse, Tonali rischia una pena più dura rispetto a Fagioli

Intanto, come riporta la Gazzetta dello Sport, la Federazione ha intenzione di non far passare tutto questo avvenimento come qualcosa da dimenticare il prima possibile. Anzi, ha intenzione di avvertire i calciatori del presente e del futuro sulle sanzioni che spettano a chi scommette sul calcio.

Per questo motivo, la pena di Tonali sarà maggiore rispetto a quella di Fagioli, che ha deciso di collaborare. Anche l’ex Milan spera in un po’ di clemenza che potrebbe arrivare dal momento che decidesse di autodenunciarsi, cosa che non ha ancora fatto. I tempi delle indagini sarebbero comunque lunghi, ma potrebbero subire un’accelerata dal momento che questo decidesse di collaborare. In caso, la Federazione vorrebbe rendere Tonali protagonista della vicenda chiedendogli di partecipare alle strutture che aiutano chi gioca d’azzardo, in modo da diventare volano positivo per il calcio.