Ammonizioni pilotate e partite truccate: la Procura mira alla frode sportiva

Scommesse, lo scandalo che ha colpito i calciatori della Serie A non sembra placarsi e anzi, la Procura di Torino rincara la dose

Il ciclone che si è abbattuto sul calcio italiano non sembra destinato a placarsi in questi giorni in cui i giocatori implicati stanno decidendo di collaborare con le autorità. Sulla stessa scia di Fagioli, che è stato il primo a finire sotto al lente d’ingrandimento della Procura, anche Sandro Tonali ha deciso di autodenunciarsi per aiutare le indagini. In questo modo la sua squalifica verrebbe ridotta, ma non come quella dello juventino.

Riuscire a evitare la squalifica di tre anni è fondamentale per questi calciatori che sono agli inizi della propria carriera. Il centrocampista bianconero dovrebbe riuscire a evitare i tre anni di stop, ottenendo una sospensione di soli 10 mesi, con la stagione in corso che è automaticamente finita. Per l’ex Milan, invece, la pena sembra essere più lunga visto che la Procura non ha intenzione di rendere questi avvenimenti solo una brutta storia da dimenticare.

Collaborare alle indagini è sicuramente un passo importante, ma oltre a quello i calciatori coinvolti dovranno partecipare a un percorso di recupero per curarsi dalla ludopatia. La malattia del gioco d’azzardo è una piaga importante perché porta a dipanare tutti i risparmi per un vizio totalmente insensato che porta solo a rovinarsi, come tutti i vizi d’altronde.

Scommesse, la Procura indaga anche per la frode sportiva

Nei prossimi giorni si scoprirà se Fabrizio Corona tirerà in ballo altri calciatori, come già fatto con Nicola Zalewski, che però si è difeso smentendo le accuse. Stessa storia per Nicolò Zaniolo, che ha ammesso di non aver mai scommesso sul calcio, ma solo giocato d’azzardo a carte.

Come riporta Repubblica, però, la questione potrebbe essere molto più ampia. Nel mirino delle indagini, infatti, ci sono anche alcuni comportamenti sospetti di calciatori che potrebbero essersi accordati tra di loro per “truccare” le partite prendendo delle ammonizioni. Si può scommettere anche su queste così da poter rientrare da perdite precedenti. Così spunta la nuova pista per frode sportiva, su cui verrà fatta luce nei prossimi giorni.