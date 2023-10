Conte erede di Mourinho: contatti con i Friedkin

Erede Mourinho, bivio in panchina per la proprietà Friedkin. Secondo le ultime indiscrezioni ci sono già stati contatti con Antonio Conte nelle scorse settimane.

Le strade tra la Roma e José Mourinho sembrano destinate a separarsi al termine della stagione in corso. Il contratto del tecnico portoghese scadrà a giugno e segnali sul rinnovo non sono arrivati finora. Allo stesso tempo hanno fatto decisamente rumore le parole di Antonio Conte sul proprio futuro. Il tecnico leccese, reduce dall’esperienza con il Tottenham, ha pubblicamente aperto all’ipotesi Roma in Tv.

Antonio Conte ha aperto le porte alla panchina di Roma e Napoli in un’intervista che andrà in onda integralmente questa sera, nella trsmissione ‘Belve’ su Rai 2. Il tecnico leccese potrebbe raccogliere l’eredità dello Special One sulla panchina giallorossa, dopo esser stato accostato con decisione alla squadra partenopea in caso di esonero di Rudi Garcia. Lo stesso Conte però ha rifiutato qualsiasi ipotesi di subentro in panchina in corso d’opera, rimandando le discussioni alla prossima stagione. Prossima stagione che, facendo fede al contratto in essere, vedrà José Mourinho lontano dalla Roma dei Friedkin.

Erede Mourinho, bivio in panchina per la Roma: contatti Friedkin-Conte già avvenuti

E la proprietà statunitense della squadra giallorossa sarebbe già al lavoro per trovare il giusto erede di José Mourinho. Il tecnico portoghese che ha riportato un trofeo a Trigoria dopo tanti anni, sfiorando il bis nella finale di Europa League dello scorso maggio, e che finora è un punto cardinale per la piazza giallorossa.

Ma, secondo quanto rilancia l’edizione odierna de ‘Il Tempo’, i primi contatti tra i Friedkin e Antonio Conte sarebbero già avvenuti nelle scorse settimane. Il quotidiano si sbilancia evidenziando la pista che porta a guardare al tecnico salentino, ancora libero dopo la rottura con il Tottenham della scorsa stagione. Dopo esser stato accostato alla panchina del Napoli, e aver sfiorato quella romanista prima dell’ingaggio di Fonseca, ora le strade tra la Roma e Conte possono incrociarsi di nuovo in vista della prossima stagione.