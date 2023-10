Roma-Monza, infortunio smaltito: occasione d’oro Mourinho

Roma-Monza, l’allenatore giallorosso ha deciso di dare una possibilità al calciatore per dimostrare le sue abilità ai tifosi

La Roma si sta preparando in vista della partita di domenica contro il Monza, valida per la nona giornata di Serie A. I giallorossi affronteranno i brianzoli che arrivano allo Stadio Olimpico alle 12.30 per cercare di fare punti e continuare la scalata alla classifica e mettere subito in cassaforte la salvezza. Pellegrini e compagni, invece, sono chiamati a rialzare la testa dopo un inizio di campionato non ottimale.

Dopo le prime partite sei partite, infatti, la Roma aveva conquistato solo cinque punti arrivate dalla vittoria con l’Empoli e dai pareggi con Salernitana e Torino. Oltre a queste gare, poi, sono arrivate le sconfitte con Hellas Verona, Milan e soprattutto col Genoa, che ha rappresentato il punto più basso di questa prima parte di stagione. La sconfitta per 4-1 contro una neopromossa ha scatenato le polemiche con i tifosi più estremisti che speravano nell’addio di Mourinho.

Lo Special One, però, è stato bravo nelle successive gare a rialzare la testa vincendo con Frosinone e Cagliari, ma anche in Europa League contro il Servette, battuto 4-0. In questo periodo, poi, José ha dovuto fare i conti con l’emergenza infortuni che lo ha costretto a correre ai ripari per sopperire alle assenze.

Roma-Monza, occasione per Azmoun

Il tecnico di Setubal aveva abbassato Bryan Cristante in mezzo ai difensori, come fatto dall’ex atalantino già in passato. Ora, però, sembra che almeno la difesa si stia assestando con un recupero importante. Per la trequarti, invece, Pellegrini e Dybala sono ancora ai box.

Vista l’emergenza alle spalle di Lukaku, lo Special One sta pensando a una mossa che spiazzerebbe i tifosi. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il portoghese potrebbe dare un’occasione a Serdar Azmoun, attaccante iraniano arrivato dal Bayer Leverkusen in prestito. Fino ad ora l’ex Zenit è stato alle prese con un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo, ma poi ha cominciato ad allenarsi con i compagni e a giocare in nazionale. I minuti con la rappresentativa gli hanno permesso di trovare al forma fisica e ora scalpita per scendere in campo.