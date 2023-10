Infortunio Dybala, messaggio ai tifosi e nuovo esame

Infortunio Dybala, l’argentino ha intenzione di tornare il prima possibile a disposizione di Mourinho e per questo sta lavorando sodo

La Roma viaggia e corre verso la nona giornata con il Monza che arriva domenica allo Stadio Olimpico alle 12.30. L’obiettivo di entrambe le squadre è quello di fare punti, ma una punta a salvarsi mentre l’altra da anni cerca di entrare in Champions League. Riuscire a centrare il quarto posto è fondamentale per i giallorossi che potrebbero sfruttare il premio di qualificazione per sistemare il bilancio, spina nel fianco nelle ultime stagioni.

La situazione a Trigoria, poi, sta migliorando con alcuni infortunati che sembrano destinati a tornare in vista della gara con biancorossi. I segnali positivi arrivano soprattutto da Renato Sanches e Diego Llorente, con i due che sembrano pronti a tornare a disposizione dello Special One proprio nella prossima partita. Il primo si era fermato nel primo tempo della partita con lo Sheriff in Europa League lasciando il campo al 28.

Un altro stop che ha fermato il portoghese dopo quello di inizio stagione. Il difensore spagnolo, invece, ha accusato un fastidio muscolare nella partita con il Genoa persa 4-1 e da quel giorno non è più tornato in campo. In tutti questi giorni l’ex Leeds ha lavorato per recuperare e ora sembra stare bene.

Infortunio Dybala, Inter nel mirino e poi l’Argentina

Il ritorno del numero 14 è molto importante per Mourinho che può finalmente tornare a schierare Cristante a centrocampo. L’ex Atalanta, infatti, è stato costretto a giocare davanti a Rui Patricio a causa delle tante assenze nel reparto arretrato, mentre ora potrà tornare accanto a Paredes.

Sulla strada per il recupero c’è anche Paulo Dybala che si è fermato nell’ultima giornata contro il Cagliari. Nel corso del match, la Joya è stato contrastato duramente da Prati, che lo ha colpito all’altezza del ginocchio causando lo stiramento del legamento collaterale. Così i tempi di recupero sono stati stimati a un mese. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, l’argentino ha intenzione di tornare in tempo per affrontare l’Inter in campionato per poi partecipare con la nazionale nei prossimi impegni con Brasile e Uruguay. Per questo motivo sta lavorando sodo e all’inizio della prossima settimana sono previsti nuovi esami per valutare la situazione. Intanto, il numero 21 ha pubblicato una foto mentre si allena in palestra, dimostrando il suo recupero.