Addio Mourinho e ritorno choc: lo vuole il presidente

Addio Mourinho, l’allenatore del Real è l’artefice del suo destino, ma anche di quello del portoghese che è legato a lui da un filo rosso

Mourinho e la Roma, un legame che si è creato negli ultimi due anni e che sembra godere di una forza sempre più grande nonostante gli alti e i bassi di questo rapporto. In questa stagione il punto più basso sembra essere arrivato contro il Genoa, che ha vinto al Marassi 4-1 gettando diverse ombre sulla squadra, ma soprattutto sullo Special One. In molti, infatti, hanno chiesto a gran voce la testa del tecnico, secondo loro unico colpevole dell’andamento in campionato.

Dopo cinque partite, infatti, i punti conquistati erano solo sei con la zona retrocessione che era a poca distanza dalla Roma. Scoppiata la polemica, Mourinho si è difeso in conferenza stampa e poi ha dato una spallata alle critiche anche sul campo centrando le vittorie con Cagliari, Frosinone e in Europa League contro il Servette. Tre successi che sono serviti per riportare il buon umore tra i romanisti, che ora si aspettano div edere questa scia sempre più lunga.

Riuscire a mettere altre vittorie in tasca, infatti, significa avvicinarsi sempre di più alla zona Champions League che significa anche premio qualificazione. Riuscire a mettere le mani su quella trentina di milioni che entrerebbe in caso di qualificazione alla competizione sarebbe un grande passo in avanti per risanare i conti.

Addio Mourinho, Ancelotti diviso tra Brasile e Real Madrid

Centrare questo obiettivo potrebbe essere anche l’ultimo regalo di Mourinho dopo la vittoria della Conference League di due stagioni fa, quando ha battuto il Feyenoord a Tirana. Questa ipotesi, infatti, deve essere considerata vito che fino ad ora José n0no ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto.

Questo scade a giugno 2024 e su di lui ci sono già diverse squadre sia dall’Arabia che dall’Europa. Una di queste è il Real Madrid che starebbe pensando a un suo ritorno, con Florentino Perez che non ha mai nascosto il fascino per il tecnico di Setubal. Come riporta Mundo Deportivo, però, tutto dipende dal futuro di Carlo Ancelotti che è sì promesso sposo del Brasile, ma ancora non ha firmato un accordo con i verde-oro. Per questo, se il Real gli offrisse il contratto lui potrebbe anche accettare. Una situazione su cui si staglia un grande punto interrogativo, ma ciò che c’è d certo è che il presidente dei Blancos ha Mourinho nel mirino, così come Zidane e Xabi Alonso.