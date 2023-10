Calciomercato Roma, emergenza e piano B: arriva a gennaio

Calciomercato Roma, Pinto sta preparando l’alternativa in caso le cose non dovessero andare per il verso giusto e rispunta un obiettivo

La Roma continua a prepararsi in vista della partita di domenica contro il Monza, che arriva allo Stadio Olimpcio alle 12.30. I giallorossi tornano a giocare all’ora di pranzo dopo due anni in cui avevano sempre evitato questa fascia. Per l’occasione la partita è piuttosto importante non tanto per il blasone degli avversari, quanto per la necessità di José Mourinho di fare punti e risalire la classifica.

Fino ad ora, infatti, la Roma ha conquistato 11 punti che sono arrivati da tre vittorie, altrettante sconfitte e due pareggi. Lo score non ha entusiasmato diversi tifosi che qualche settimana fa chiedevano la testa dello Special One, secondo loro unico colpevole di questo stato di forma negativo. Per zittire tutte le critiche, il portoghese ha schierato in campo le forze migliori battendo poi Cagliari, Frosinone e Servette, che gli ha permesso di conquistare 6 punti in Europa League.

Intanto, in vista di domenica non sembra essere migliorata la situazione in difesa, dove mancano ancora Smalling, Llorente e Kumbulla. Il centrale albanese è uno dei lungodegenti insieme ad Abraham e tornerà solo nel 2024. I primi due, invece, si sono infortunati nel corso di questa stagione e ancora non sembrano pronti a tornare.

Calciomercato Roma, spunta il nome di Chalobah

L’inglese ha accusato un fastidio ai tendini della coscia e per questo è indisponibile dalla partita con il Milan, gara in cui è sembrato in difficoltà. L’ex Leeds, invece, ha abbandonato il campo in anticipo contro il Genoa e sta lavorando per rientrare il prima possibile a disposizione.

Intanto, l’obiettivo principale della Roma è quello di recuperare Smalling e giocare con lui, ma se questo non dovesse essere possibile allora Pinto interverrebbe sul mercato a gennaio. Per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono ben tre giocatori, con uno che è tornato nel mirino dei giallorossi. Si tratta di Trevoh Chalboah, difensore in uscita dal Chelsea, che potrebbe approdare a Trigoria se Smalling non recuperasse. Oltre a lui i nomi che stuzzicano Pinto sono quello di Solet e Dier, mentre la strada che porta a Boateng è difficile.