Marcos Leonardo sbarca in Europa: l’annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma, l’attaccante del Santos era vicino a vestire la maglia giallorossa in estate, ma il club si è messo di traverso

La rosa della Roma sarebbe potuta essere diversa rispetto a come al conosciamo ora, soprattutto l’attacco in cui Lukaku è il giocatore più importante insieme a Dybala. Proprio il belga sarebbe potuto non essere nella Capitale a giocare insieme a l’argentino se solo un colpo di calciomercato estivo fosse andato a buon fine. Si tratta di quello per Marcos Leonardo, attaccante brasiliano del Santos di 20 anni.

Proprio l’attaccante 2003 era a un passo dal vestire la maglia della Roma che lo ha cercato a lungo a luglio, mese in cui il suo passaggio sembrava cosa fatta. Il Santos, però, si è messo di traverso bloccando ogni trattativa, dato che in Brasile il campionato era ancora in corso e i bianconeri non se la cavavano per niente bene. Ora, invece, proprio grazie alle prestazioni del ventenne, il Peixe è riuscito ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il suo passaggio in Europa ormai sembra essere a un passo con solo il tempo che lo separa dalla prossima avventura. La Roma continua a seguire la situazione, con il giocatore che interessa sempre Pinto e Mourinho, anche in vista dell’infortunio di Abraham che dovrebbe tornare disponibile solo a febbraio.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo: “Sono pronto per l’Europa”

L’attaccante è stato intervistato oggi ai microfoni di Diario As, a cui ha confessato le sue sensazioni sia sul presente che sul futuro. Sotto la lente d’ingrandimento il suo stato di forma, ma anche i sogni nel cassetto con quella voglia matta di fare bene in Europa con qualche big club.

Proprio su questo argomento, infatti, Marcos Leonardo ha affermato: “Mi sento pronto per giocare in un grande club e in un grande campionato europeo. Lo scorso agosto ero molto vicino al trasferimento. C’era un progetto sportivo interessante che mi è piaciuto. Le cose non sono andate bene, ma sono molto professionale e continuerò a fare del mio meglio mentre sono qui“.