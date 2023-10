Roma-Monza, infortunio già smaltito e ritorno in gruppo

Roma-Monza, l’allenatore giallorosso può esultare perché un suo pupillo è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l’infortunio

Mancano pochi giri di orologio e la Roma scenderà in campo contro il Monza domenica alle 12.30 per la prima partita della domenica. La nona giornata comincia sabato con il Verona che affronta il Napoli, mentre i giallorossi ospitano i brianzoli con l’obiettivo di fare punti. Riuscire a vincere e risalire la classifica adesso è fondamentale per Mourinho che deve mandare un segnale sia ai tifosi che alla proprietà.

Il rinnovo del contratto ancora non è arrivato e anzi, nelle ultime settimane si sono accumulate le voci su un suo possibile addio. Anche i club interessati sono aumentati vista la situazione in cui era lo Special One, con la frangia di tifosi più estremista che chiedeva il suo allontanamento. Dan Friedkin, però, ha preferito dare fiducia al tecnico che ha rialzato la testa ed ha intenzione di scalare il tabellone per raggiungere il gruppo in testa.

Per mettersi a ruota del gruppo in volata, in cui il Milan guida tutti con 7 punti di vantaggio dal Napoli sesto, José avrà bisogno di tutto il gruppo dei senatori, che adesso è ridotto all’osso a causa dei recenti infortuni. A mancare sono alcune colonne portanti della squadra come Pellegrini, Dybala e Smalling.

Roma-Monza, Llorente torna ad allenarsi con il gruppo

Proprio il centrale di difesa ha dato forfait dopo la partita contro il Milan di inizio settembre e da allora deve ancora rientrare. L’inglese, poi, ha dato il via all’emergenza giallorossa con Kumbulla e Llorente fermi ai box costringendo Mourinho ad arretrare Cristante davanti a Rui Patricio.

Proprio lo Special One, però, può sorridere perché proprio lo spagnolo ha recuperato dall’infortunio al flessore della coscia destra accusato contro il Genoa. A riportarlo è Filippo Biafora che ha aggiunto come il numero 14 oggi si sia allenato con il gruppo dimostrando il pieno recupero. Un sospiro di sollievo per il portoghese che può tornare a schierare tre difensori centrali nel reparto arretrato, riportando Cristante nel suo ruolo originario in mediana.