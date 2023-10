Caso scommesse e nuovi nomi nel calcio italiano, la posizione della Procura su Allegri è chiarissima. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La questione relativa alla vicenda scommesse ha creato fino a questo momento non poco scompiglio e attenzione mediatica, alla luce dei diversi personaggi coinvolti e l’eco che una figura come quella di Fabrizio Corona è riuscito nuovamente a costruire intorno a sé. Il singolare modus operandi adoperato per sciorinare i nomi a sua detta coinvolti, unitamente a dichiarazioni rilasciate a livello nazionale in questi ultimi giorni hanno sicuramente ampliato il clamore della situazione, circa la quale si attendono nuovi aggiornamenti ed evoluzioni.

In particolar modo, se la posizione in casa Roma risulta chiarissima, anche su altre piste descritte da Corona parrebbe derivare una chiarezza che ad oggi sta portando a tenere in considerazione solamente i primi tre nomi emersi nel corso di queste settimane: Fagioli, Zaniolo e Tonali. Su El-Shaarawy e Zalewski, dopo le esternazioni dei legali dell’italo-polacco, anche il club giallorosso ha stabilito una presa di posizione, dicendosi totalmente fiduciosa nella serietà e deontologia dei propri due tesserati.

Caso scommesse, da Allegri ai nuovi nomi nelle chat: la posizione della Procura

La giornata odierna, intanto, è stata contraddistinta dall’evidenziazione da parte di Corona di un altro nobilissimo nome della Serie A, Massimiliano Allegri. Sulla posizione dell’allenatore della Juventus e, soprattutto, della Procura di Torino sui tanti scenari fin qui descritti, ha fatto chiarezza Calciomercato.it, informato da nobili e qualificate fonti.

Stando a quanto si legge, la Procura non ritiene degni di importanza ai fini dell’indagine i materiali relativi al tecnico livornese. Discorso analogo per Zalewski e il materiale sullo zio dell’ex giocatore dell’Inter, Antonio Esposito. Le stesse fonti hanno altresì evidenziato come nel materiale e le chat in mano della Procura siano coinvolti anche altri nomi. Ciò non corrisponde, però, consequenzialmente alla presenza di questi ultimi nel corso degli indagati e non è detto che questi nuovi nomi possano portare Chiné ad aprire nuovi filoni di indagine: non si ha certezza, infatti, di eventuali profili di illiceità sportiva.

I nomi suddetti figurerebbero nelle chat rinvenute dalla Procura e si attende adesso di capire se ci saranno i presupposti per portare a nuove discovery (per il momento non previste), audizioni e sanzioni della giustizia ordinaria e sportiva. Da capire quale e in che misura sia stato il coinvolgimento dei nomi emersi, con il lavoro della PM Manuela Pedrotta e il suo pool adesso incentrato sui siti illegali di scommesse, tra i tanti protagonisti di una vicenda ancora totalmente in fieri.