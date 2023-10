Zidane al posto di Mourinho: si ribalta tutto

Zidane al posto di Mourinho, casting aperti e addio segnato: Tra grandi ritorni e decisioni societarie, tutti gli aggiornamenti

Le questioni in grado di attirare grandi attenzioni in questa particolare parentesi del calcio italiano sono state certamente numerose e hanno riguardato una pluralità di aspetti e fattori. Tra le varie, si segnala certamente quella relativa al caso scommesse, che ha preoccupato non poco il mondo del calcio italiano, richiamando inoltre non poche discussioni e polemiche a livello mediatico e non solo.

Dopo una sosta per le Nazionali rivelatasi singolarmente ricca di eventi, la ripresa dei campionati è ormai alle porte e ciò permette quantomeno di intravedere la possibilità di assistere a scenari che permettano di concentrarsi nuovamente sulle questioni relative al calcio giocato. In casa Roma, dove è stata fatta chiarezza in serata circa la posizione di El Shaarawy e Zalewski, si attende e confida in una nobile ripresa dopo la sosta, con la piena consapevolezza che non poche novità potrebbero essere generate dallo svolgimento e la conclusione di questa stagione.

Mourinho al posto di Ancelotti e grandi ritorni in casa Real Madrid: la posizione di Florentino Perez

Tra le varie, certamente, figura quella relativa al futuro e alla posizione di José Mourinho, in questa fase concentrato e attento ad un presente che, a detta sua, lo vede ancorato alla panchina della Roma fino alla scadenza contrattuale, fissata al 30 giugno 2024. Proprio in una fase in cui eventuali discorsi per il rinnovo non paiono essere all’orizzonte, intanto, il futuro dello Special One si arricchisce per la salita in auge di uno scenario di cui si era già discusso in passato.

Ci riferiamo al possibile ritorno al Real Madrid, circa il quale hanno così sentenziato e descritto le penne nazionali de El Nacional. Stando a quanto si legge sul portale, sono tanti i nomi candidati all’eredità di Ancelotti, il cui futuro parrebbe destinarlo oltre ogni ragionevole dubbio alla Nazionale del Brasile. Il casting è apertissimo per Florentino Perez, con nomi che vanno da Xabi Alonso a Raul Gonzales Blanco e Alvaro Arbeloa.

Se arrivare all’allenatore del Bayer Leverkusen, ad oggi rappresentante il preferito in casa Madrid, non potrebbe essere facilissimo, è altrettanto giusto evidenziare come siano appunto diversi i nomi fin qui considerati. Tra questi, oltre allo stesso Mourinho, anche quello di Zidane, senza panchina da circa due anni. Pur rappresentando soluzione gradita, Florentino Perez, sempre secondo la medesima fonte, a Zizou preferirebbe Mou.