Addio Mourinho, rilancio choc e decisione già presa

Addio Mourinho, sono molti i club che vogliono l’allenatore della Roma in questi ultimi mesi del suo contratto con i giallorossi

Ventisei trofei, molti riconoscimenti sul piano mondiale e una fama che ha fatto il giro della galassia se solo gli alieni avessero avuto la televisione satellitare. Descrivere José Mourinho con semplici parole non è facile, visto quanto rappresenta per il mondo del calcio e per la Roma, con cui ha ancora qualche mese di contratto. Proprio la fine dell’accordo con i Friedkin, che si fa sempre più vicina, sta facendo venire delle idee a diversi club che lo vogliono per guidare la propria panchina.

Su tutti c’è il Real Madrid che sembra aver messo di nuovo il tecnico portoghese nel mirino in vista dell’addio di Carlo Ancelotti. L’allenatore italiano, infatti, è vicino a lasciare i Blancos dopo l’ultimo periodo passato in Spagna e per questo motivo Florentino Perez si sta guardando intorno. Il presidente del club iberico, però, ha deciso di non guardare troppo lontano dalle sue conoscenze e per questo motivo ha messo tre nomi nel mirino su tutti.

Oltre quello dello Special One, ci sono Zinedine Zidane e Xabi Alonso, tutti e tre legati in qualche modo al Real Madrid, con cui hanno giocato o allenato in passato. José però sembra essere in cima alla lista dei preferiti, come rimbalzavano le voci dalla Spagna, che lo volevano in pole position.

Addio Mourinho, l’Arabia offre 50 milioni ma aspetta solo il Real

Oltre al Real Madrid, nei mesi scorsi anche il Portogallo e il Brasile hanno cercato di convincere lo Special One a sedersi sulla propria panchina, così come hanno fatto in Arabia Saudita. Sulla scrivania di José era arrivata un’offerta da capogiro, ma che l’allenatore della Roma ha elegantemente rifiutato.

Come riporta il Corriere dello Sport, visti gli ultimi mesi id incertezza in cu non ci sono stati contatti con Dan Friedkin per il rinnovo, ci sono nuovi tentativi dagli sceicchi. I due club di Gedda, l’Al-Ahli e l’Al-Ittihad hanno intenzione di convincere Mourinho a suon di milioni, mettendo sul piatto ben 50 a stagione. Una cifra mostruosa per un allenatore di questo calibro che, però, sa già dove vorrebbe andar ein futuro. Se il Real Madrid presentasse un’offerta ufficiale José l’accetterebbe rimandando il discorso arabo tra qualche anno.