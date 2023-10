Doping, terremoto prima della Roma: squalifica di due anni

Terremoto doping in Serie A, subito prima della sfida alla Roma. Arriva la squalifica di due anni per uno dei prossimi avversari dei giallorossi.

Ultim’ora clamorosa nel campionato italiano. Uno dei prossimi avversari della Roma dovrà scontare due anni di squalifica per esser stato trovato positivo al doping. Dopo la vicenda che ha coinvolto Paul Pogba in casa Juventus, un nuovo caso è esploso, coinvolgendo la squadra che domenica sarà avversaria dei giallorossi allo stadio Olimpico,

Un nuovo caso doping scuote il mondo del calcio, andando a coinvolgere direttamente il Monza di Palladino. La squadra brianzola, che domenica ad ora di pranzo affronterà la Roma allo stadio Olimpico, vede esplodere in queste ore il caso legato al Papu Gomez. L’attaccante, prelevato da svincolato dopo l’infortunio di Caprari, secondo quanto rimbalza dalla Spagna, sarebbe risultato positivo al doping prima dei Mondiali in Qatar, quando il giocatore vestiva la maglia del Siviglia.

Dalla Spagna: terremoto Doping prima di Roma-Monza: squalificato per due anni Gomez

A rivelare il tutto è il sito spagnolo ‘Relevo’, che evidenzia come il controllo è avvenuto prima dei Mondiali in Qatar vinti dall’Argentina quando l’ex Atalanta era ancora tesserato con il Siviglia.

Il sito spagnolo sottolinea che il calciatore ha già ricevuto la comunicazione della squalifica di due anni per aver assunto sostanze proibite. Il test a sorpresa venne effettuato nel novembre del 2022, poco prima che prendesse il via la competizione Mondiale in Qatar. ‘Relevo’ aggiunge che, secondo la versione del calciatore, giorni prima aveva assunto uno sciroppo da uno dei suoi figli senza previo consulto con i medici. In attesa di nuove mosse ufficiali il Papu non dovrebbe essere a disposizione di Palladino in vista della gara Roma-Monza. Per il calciatore classe ’88 la condanna a due anni di squalifica potrebbe portarlo a terminare la carriera in anticipo.