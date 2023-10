Mourinho, Real Madrid e Arabia Saudita: Totti dice tutto

Francesco Totti esce allo scoperto dalla Roma di Mourinho alla questione Arabia Saudita, passando per la maglia numero 10. Ecco le parole della Bandiera giallorossa.

Capitano mai dimenticato e simbolo della Roma da sempre, Francesco Totti è tornato a parlare della squadra giallorossa e non solo. L’ex numero 10 ha svelato nuovi retroscena sul mancato passaggio al Real Madrid, tirando in ballo Florentino Perez, presidente dei Blancos. Oltre al mancato passaggio alla squadra spagnola, l’ex capitano giallorosso è tornato ad analizzare il momento della Roma di Mourinho, con un verdetto secco su quanto sta accadendo nel calcio in Arabia Saudita.

Francesco Totti torna a parlare, toccando tanti temi che riguadano l’attualità calcistica, con un passaggio immancabile sulla Roma. L’ex capitano giallorosso, che nelle scorse settimane ha alimentato nuovi rumors su un suo ritorno in società, è stato intervistato in Messico. In occasione del gala per il Pachuca Football Hall of Fame è stato intervistato dal media spagnolo Marca, con cui si è aperto svelando diversi retroscena. L’ex giallorosso è tornato a parlare del valore simbolico della maglia numero 10, ancora vacante in casa Roma dopo il suo addio al calcio. Sul tema Totti ha le idee chiare: “Forse prima era più importante il numero 10 di una squadra. Non direi che si sia estinto, ma il 10 ormai è quasi un numero come gli altri, senza più tanta rilevanza nella squadra.”

Totti allo scoperto, dai calciatori in Arabia al Real: verdetto sulla Roma di Mourinho

L’ex capitano della Roma è tornato poi a svelare nuovi retroscena sul suo mancato passaggio al Real Madrid. Sull’incontro con Florentino Perez: “Sì, l’ho incontrato un paio di volte e mi ha detto che l’unico neo della sua carriera è non avermi potuto avere al Real Madrid, è stato il suo unico punto debole.”

Immancabile il passaggio sulla Roma e Mourinho: “La vedo con alti e bassi, ma sempre sotto la guida di un grande allenatore, come José. Spero possa portare la squadra al massimo livello possibile.” Infine l’analisi del calciomercato in Arabia Saudita, commentato con nostalgia da Totti: “La differenza tra questo calcio e il mio è che prima c’era più passione, più amore per la squadra, più disponibilità a stare nello stesso club e a portarle rispetto. Adesso i ragazzi vanno dove possono pagare di più.“