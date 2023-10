Goduria Mourinho, infortunio superato: il big torna in gruppo

Roma, il calciatore è finalmente tornato ad allenarsi con ci compagni dopo essere stato indisponibile per diverse settimane

La Roma si sta preparando per affrontare il Monza in campionato domenica alle 12.30, con i brianzoli che arrivano allo Stadio Olimpico per la nona giornata di Serie A. I giallorossi hanno intenzione di vincere per allungare la striscia positiva delle ultime settimane e allontanare le critiche e i dubbi che si sono accumulati sulla squadra nell’ultimo periodo. L’inizio di stagione, infatti, non è stato dei migliori, complici diverse sconfitte evitabili.

La gara con il Genoa per 4-1 è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso con una parte dei tifosi più estremisti che ha chiesto l’esonero dello Special One, considerato l’unico responsabile della situazione. Gli avvii di stagione contro Salernitana, Hellas Verona e Milan avevano fatto presagire che l’avvio non sarebbe stato dei migliori, ma la fiducia non aveva mai abbandonato i tifosi romanisti. Le cause di questo inizio così vacillante, poi, sono diverse.

In primis c’è stata la preparazione che è rimasta sulle gambe dei giocatori, appesantendo il ritmo partita e rendendo la squadra lenta. Il secondo motivo è di sicuro l’emergenza infortuni che ha colpito la rosa, che si è ritrovata a giocare senza diversi elementi chiave della rosa, soprattutto in difesa.

Roma, Smalling torna ad allenarsi con il gruppo

Il reparto arretrato è quello che ha accusato di più il contraccolpo degli stop a causa delle assenze di Kumbulla, Llorente e Smalling. Queste hanno costretto lo Special One ad abbassare Cristante davanti a Rui Patricio, ma ora il recupero dello spagnolo ha fatto tornare tutto alla normalità o quasi.

José Mourinho può sorridere in vista della gara con il Monza non solo grazi all’ex Leeds, ma anche per Chris Smalling che è tornato ad allenarsi con i compagni. Come riporta Angelo Mangiante, il difensore inglese è rientrato in gruppo dopo lo stop rimediato contro il Milan dei primi giorni di settembre. Da quel giorno il centrale non si era più visto e non erano note le sue condizioni fisiche. Poi è emerso il fastidio ai tendini della gamba, recuperato in vista della gara col Monza.