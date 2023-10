Al Real con tre pupilli: addio Mourinho

Mourinho è tra i papabili prossimi allenatori del Real Madrid che ha intenzione di fare sul serio per blindare la panchina

Mourinho logora chi non ce l’ha. I romanisti hanno capito da qualche anno questa frase che può essere parafrasata inserendo lo Special One come oggetto del desiderio e che i tifosi giallorossi si godono a pieno. Nonostante l’inizio di stagione abbastanza negativo, con soli undici punti conquistati in otto giornate, lo zoccolo duro della tifoseria è rimasta al fianco del portoghese continuando a sostenere la squadra.

Nelle ultime giornate Pellegrini e compagni sono riusciti anche a invertire la rotta grazie alle vittorie su Frosinone e Cagliari, oltre che a quelle in Europa League. Nella coppa della Uefa, infatti, i punti conquistati sono 6 e la Roma è in vetta al Girone G insieme allo Slavia Praga, prossima avversaria nel doppio incontro. Ora domani c’è il Monza che arriva allo Stadio Olimpico per la nona giornata di Serie A, con l’obiettivo di fare punti.

Lo Special One sta preparando da giorni la partita anche grazie alla pausa per le nazionali che però ha privato la squadra della maggior parte dei giocatori. E mente José pensa solo ai brianzoli, c’è invece chi pensa al suo futuro che in questi ultimi mesi sembra più in bilico che mai a causa di diverse voci.

Mourinho, niente Real: all-in su Xabi Alonso

Quella più importante arriva dalla Spagna e vede il tecnico portoghese tornare al Real Madrid, dove Ancelotti è vicino all’addio con il Brasile pronto a offrire un contratto. Questo non è ancora stato firmato e quindi è in bilico, ma ciò che è sicuro è che Florentino Perez pensa a José.

Oltre a lui, però, ci sono anche altri due nomi nel mirino del presidente spagnolo. Si tratta di Zinedine Zidane e di Xabi Alonso, che sembra interessare parecchio al club. Come riporta El Nacional, Florentino starebbe preparando la strada per il tecnico spagnolo del Bayer Leverkusen che ritroverebbe nel club tre suoi pupilli. Si tratta di Frimpong, Boniface e Wirtz, che verrebbero presi per accontentare l’ex centrocampista.